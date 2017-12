TIERethik 2/2017: Tierrechte

(11.12.2017) Das Schwerpunktthema der Ausgabe 2/2017 der Zeitschrift TIERethik lautet "Tierrechte"

Aus dem Inhalt

Petra Mayr

Editorial

TIERRECHTEDavina BruhnGasteditorialTierschutz und TierrechteBernhard H. F. TaureckTierrechte und die menschliche Entnutzung der FaunaAnimal rights and the human exploitation of faunaHelmut F. KaplanWas sind Tierrechte?Zur notwendigen Weiterentwicklung des TierrechtsbegriffsWhat are animal rights?On the necessary evolution of the definition of animal rightsAndreas Rüttimann, Vanessa Gerritsen & Charlotte BlattnerZulässigkeit von Beschränkungen des Handels mit tierquälerisch hergestellten PelzproduktenThe permissibility of restrictions on the trade in fur products obtained by cruelty to animalsINTERVIEWDrei Fragen an Margot MichelWEITERER BEITRAGJulia Eva WannenmacherTier und Religion(en).Theologische Tierethik im KontextAnimal and religion(s).Contextualized theological animal ethics







Weitere Details zum Inhalt von TIERethik finden Sie hier: http://www.tierethik.net/Aktuelle-Ausgabe.6.html



