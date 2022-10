Igel in der Tierarztpraxis

(10.10.2022) Mit zahlreichen Tabellen zu Behandlung und Medikation - von Tanja Wrobbel, mit Beiträgen von Monika Neumeier, Dora Lambert und Ulli Seewald

Taschenbuch: 149 Seiten

Verlag: Pro Igel; Auflage: vollständ. überarb, erw. u.aktualis. (1. April 2018)

Sprache: Deutsch

ISBN-10: 3940377139

ISBN-13: 978-3940377135



Kostenloser Download auf der Website von Pro Igel e.V.

Igel sind die am häufigsten vorgestellten Wildtiere in der Kleintierpraxis. Die spezielle Behandlung und Medikation für dieses Wildtier ist weder in deutschen tierärztlichen Hochschulen Inhalt der Lehrpläne noch den Arzneimittelherstellern ein besonderes Anliegen.

Die Hochschulen streifen den Igel in Seminaren zur Parasitologie und koproskopischen Diagnostik. Von Ausnahmen abgesehen wird das Thema ansonsten kaum in der veterinärmedizinischen Ausbildung vertieft.



Die Pharmaindustrie hat wirtschaftlich nur geringes Interesse am Igel, zudem wären Arzneimittelzulassungsverfahren für das besonders geschützte Wildtier Igel gewiss nicht einfach.

Somit ist der praktizierende Kleintierarzt mehr oder weniger auf sich selbst gestellt und stützt sich in Anlehnung an die Therapien bei anderen Kleinsäugern auf Erfahrungswerte erfolgreicher Behandlungen und Medikation aufgrund von Umwidmung der in der Kleintierpraxis üblichen Präparate bzw. Wirkstoffe.









Weitere Buchtipps

Der Igel – Nachbar und Wildtier Das Artporträt mit Ratgeber für den Igelschutz - von Anouk-Lisa Taucher und Madeleine Geiger

Weiterlesen

Labordiagnostik bei Kleinsäugern Präanalytik und tierartspezifische Befundung - von Dr. Jutta Hein

Weiterlesen

Dosierungsvorschläge für Arzneimittel bei Kleinnagern, Kaninchen, Frettchen und Igeln Ein unverzichtbares Nachschlagewerk für die tierartspezifische Medikation von Kaninchen, Meerschweinchen, Hamster, Frettchen, Chinchilla, Ratte, Maus und Igel

Weiterlesen