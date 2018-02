Verhaltensentwicklung von Hunden

Seminar mit Dr. Dorit Feddersen-Petersen an der Gesundheitsakademie Wien.

Kenntnisse zur jeweiligen Verhaltensentwicklung sind ganz entscheidend für den Zugang zum Verständnis des Verhaltens einer Art oder einer Haustierform oder einer Rasse ganz allgemein...

Anerkannt als Weiterbildung vom Messerli Institut an der Vetmeduni Vienna

Über die Dozentin Dr. Dorit Feddersen-Petersen:

Dr. Dorit Urd Feddersen-Petersen ist Fachtierärztin für Verhaltenskunde und Tierschutzkunde am Zoologischen Institut der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel.

Die Schwerpunkte ihrer wissenschaftlichen Arbeit liegen unter anderem in:

* der Verhaltensentwicklung bei verschiedenen Hunderassen, in

* den sensiblen Phasen der sozialen Kommunikation (hier insbesondere bioakustische Untersuchungen am Wolf und verschiedenen Hunderassen).

* dem agonistischen Verhalten, dem Sozialspiel.

* der Mensch-Hund-Kommunikation sowie

* dem kognitiven Verhalten von Wölfen und Hunden.

Zudem hat sie Lehraufträge an den Universitäten Leipzig und Barcelona und ist Verfasserin von zahlreichen Fachpublikationen und Büchern.