Michael Lierz erhält als erster deutscher Vogelmediziner renommierten Lafeber Award

(17.08.2017) Association of Avian Veterinarians zeichnet Direktor der Gießener Vogelklinik aus

Der Direktor der Gießener Vogelklinik, Prof. Dr. Michael Lierz, zählt jetzt ganz offiziell zu den international bedeutendsten Vogelmedizinern.

Die in den USA beheimatete Association of Avian Veterinarians hat ihm auf ihrer Jahrestagung den T. J. Lafeber Award verliehen und ihn zum Avian Practicioner of the Year ernannt.







Die bekannteste Auszeichnung in der Vogelmedizin, die jährlich an einen herausragenden Tierarzt verliehen wird, geht zum ersten Mal nach Deutschland.



Mit dem Preis werden Persönlichkeiten ausgezeichnet, die die Gesundheitsversorgung für Ziervögel deutlich voranbringen. „Ich freue mich sehr über diese Ehrung; die Entscheidung hat mich wirklich überrascht“, sagte der Preisträger.

Prof. Lierz ist seit acht Jahren Professor für Krankheiten der Vögel und Hygiene der Geflügelhaltung sowie Direktor der Klinik für Vögel, Reptilien, Amphibien und Fische der Justus-Liebig Universität Gießen (JLU).



Er studierte an der Tierärztlichen Hochschule Hannover und forschte anschließend zunächst an der Freien Universität Berlin, bevor er für einige Jahre als Leitender Direktor des Abu Dhabi Falcon Research Hospital in den Vereinigten Arabischen Emiraten tätig war. Nach seiner Rückkehr war er wissenschaftlicher Assistent an der FU Berlin, wo er sich im Jahr 2009 habilitierte.

„Unser Fachbereich Veterinärmedizin spielt für das lebenswissenschaftliche Profil der Universität Gießen eine zentrale Rolle und lebt von Forscherpersönlichkeiten wie Herrn Prof. Lierz“, kommentierte JLU-Präsident Prof. Dr. Joybrato Mukherjee die gute Nachricht.

„Ich gratuliere ihm herzlich zu der Auszeichnung und freue mich umso mehr darüber, dass die von ihm geleitete Vogelklinik in absehbarer Zeit den Neubau im Campusbereich Veterinärmedizin beziehen wird.“





