West-Nil-Virus: Gefahr aus den Tropen vor allem für Vögel Infektionsgefahr auch für Menschen

(19.01.2020) Die Klimaerwärmung könnte ein Grund für die zunehmende Verbreitung des sogenannten West-Nil-Virus in Mitteleuropa und neuerdings auch in Deutschland sein.

Das aus Afrika stammende Virus befällt vor allem Vögel, die es durch ihre langen Flugstrecken auch in hiesige Gefilde einschleppen. Es wird durch Mücken übertragen und kann bei Menschen und Pferden die Tropenkrankheit West-Nil-Fieber auslösen.

Während die Infektion beim Menschen meist harmlos verläuft und nur bei alten und immunschwachen Menschen Fieber, Kopfschmerzen und im schlimmsten Fall eine Gehirnhautentzündung auslösen kann, endet die Erkrankung bei Pferden und Vögeln oft tödlich. Im vergangenen Jahr wurden erstmals in Deutschland Vögel gefunden, die am West-Nil-Virus gestorben sind.

Mit diesem aktuellen Thema befasst sich auch der diesjährige Leipziger Tierärztekongress: Am 18. Januar steht dazu ein Vortrag von Dr. Michael Sieg vom Institut für Virologie der Universität Leipzig auf dem Programm.

„In den vergangenen Monaten war der Schwerpunkt der Infektion in Mitteldeutschland“, sagt Prof. Dr. Dr. Thomas Vahlenkamp, der Direktor des Instituts für Virologie und Dekan der Veterinärmedizinischen Fakultät der Universität Leipzig. So seien mehrere Pferde aus der Region in die Pferdeklinik der Universität eingeliefert worden, bei denen das West-Nil-Virus festgestellt wurde.

In Deutschland sind ihm zufolge schon zahlreiche Pferde an der Viruserkrankung, die eine anzeigepflichtige Tierseuche ist, gestorben.

„Der Mensch ist keine Gefahr als Infektionsquelle. Vögel erkranken daran, und Mücken übertragen das Virus meist auf Pferde und Menschen“, erklärt der Veterinär-Virologe.



Besonders gefährdet seien Rabenvögel. In den Zoos von Leipzig und Halle seien auch Uhus, Käuze und Flamingos betroffen gewesen.

Der Klimawandel könnte zur stärkeren Verbreitung des Virus auch in Deutschland beitragen. Schon bei geringfügig höheren Temperaturen vermehren sich die Mücken stärker und erhöhen damit die Gefahr einer Infektion mit dem West-Nil-Virus.



„Es ist vorstellbar, dass infizierte Mücken bei uns in Räumen oder Ställen überwintern und das Virus ab dem Frühjahr weiter übertragen“, sagt Vahlenkamp.

In der Humanmedizin gebe es derzeit keine prophylaktische Therapie, keine Impfung, um einer Infektion mit dem West-Nil-Virus vorzubeugen.



Mückenstiche möglichst zu verhindern, sei die einzige Möglichkeit der Vorbeugung. Bei einem großen Ausbruch in den USA sind in den vergangenen Jahren mehrere tausend Menschen am West-Nil-Fieber erkrankt.

Neben dem West-Nil- ist auch das Usutu-Virus in Mitteldeutschland auf dem Vormarsch. Bereits vor einigen Jahren wurden in Deutschland erstmals Usutu-Viren in Stechmücken nachgewiesen. Die Folge war ein Vogelsterben.



Vor allem Amseln und Käuze waren betroffen. Auch der Mensch kann durch das Usutu-Virus infiziert werden. Es kommt allerdings nur sehr selten zu schweren Krankheitsverläufen.





Artikel kommentieren

Weitere Meldungen

Erste durch Mücken übertragene West-Nil-Virus-Erkrankung beim Menschen in Deutschland Erstmals ist eine in Deutschland durch Mücken übertragene Infektion und Erkrankung mit dem West-Nil-Virus (WNV) bekannt geworden

Weiterlesen

Das West-Nil-Virus (WNV) ist in Deutschland angekommen „Wir haben seit Jahren mit dem Auftreten des WNV in Deutschland gerechnet. Jetzt ist es so weit, und wir können nicht wirklich abschätzen, wie sich die Situation weiterentwickelt.“ So bewertet Professor Klaus Osterrieder, Direktor des Instituts für Virologie an der Freien Universität Berlin, die Situation

Weiterlesen

FLI stellt erstmals West-Nil-Virus-Infektion bei einem Vogel in Deutschland fest Seit vier Wochen werden deutschlandweit vermehrt Wildvögel tot aufgefunden, die zumeist an Usutu-Virus-Infektionen (USUV) verendet sind

Weiterlesen

West Nil Virus - Situation in Österreich Das Risiko, sich in Österreich anzustecken und an West Nil Fieber zu erkranken, ist derzeit noch sehr gering. In Österreich wurden bislang (Stand Mai 2017) insgesamt 17 im Inland erworbene West Nil Virus-Fälle dokumentiert

Weiterlesen

West Nil Virus: Situation in Österreich 2016 Über Afrika, Teile Asiens und Südeuropa hat das Virus 2008 Österreich erreicht. Seither sind vereinzelt Erkrankungen bei Mensch und Tier dokumentiert

Weiterlesen

Wahrscheinlicher Fall von Westnil-Virus (WNV) in Wien Im Rahmen der Routinekontrolle einer Blutkonserve entdeckt - Verlauf meist harmlos

Weiterlesen

Pfizer Tiergesundheit kooperiert mit der Hippolia-Stiftung Pfizer Tiergesundheit und die Hippolia-Stiftung haben eine strategische Partnerschaft zur Verbesserung der Pferdegesundheit durch Forschungs- und Bildungsprogramme gebildet

Weiterlesen