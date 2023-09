Live-Webinar: „Alte und neue Diagnostikoptionen bei respiratorischen Patienten“

(12.09.2023) Webinar der Münchner Kleintierreihe am Donnerstag, 14. September 2023 um 19.30 Uhr mit Dr. Bianca Schulz



Dr. Bianka Schulz



Zur Aufarbeitung von respiratorischen Problemen steht uns eine Vielzahl von Diagnostikoptionen zur Verfügung. In Diesem Webinar werden die verschiedenen Diagnostikoptionen vorgestellt und wir besprechen, welche Diagnostik uns bei unterschiedlichen Patienten und Indikationen weiterhelfen kann.

Neben der klinischen Untersuchung stehen uns labordiagnostische Optionen und die Röntgen- und CT-Diagnostik als wenig invasive Untersuchungsmethoden zur Verfügung. Die endoskopischen Untersuchungsgänge der oberen und unteren Atemwege werden ausführlich und mit vielen Beispielen vorgestellt.

Auch auf die Biopsieentnahmetechniken aus oberen und unteren Atemwege und die Durchführung einer Lungenspülprobe mit nachfolgender mikrobiologischer und zytologischen Diagnostik geht der Vortrag detailliert ein. Des Weiteren werden die verschiedenen Optionen der Lungenfunktionsdiagnostik beim Kleintier erläutert.

Die Vortragende, Frau Priv.-Doz. Dr. Bianka Schulz, ist Internistin und eine renommierte Rednerin. Sie studierte Tiermedizin an der LMU in München und promovierte auch dort. Ihre Residency in Innere Medizin der Kleintiere im Rahmen des ECVIM absolvierte sie an der Medizinischen Kleintierklinik der LMU München und am Small Animal Veterinary Teaching Hospital der University of Georgia in Athens (USA). Seit 2004 arbeitet sie an der Medizini-schen Kleintierklinik als internistische Oberärztin.

Sie ist Fachtierärztin für Innere Medizin der Kleintiere und hat 2015 ihre Habilitation angeschlossen. Ihr Arbeits- und Forschungs-schwerpunkt liegt im Bereich der Respirationsmedizin bei Hund und Katze.

Darüber hinaus ist Dr. Bianka Schulz Vorsitzende der ARE-Vet Arbeitsgruppe (Arbeitsgemeinschaft Resistente Erreger in der Veterinärmedizin) Klein- und Heimtiere und der European Society of Veterinary Internal Medicine.

Wir freuen uns sehr auf diesen spannenden und praxisnahen Vortrag und über zahlreiche virtuelle Teilnehmer mit hoffentlich vielen bekannten und neuen Beteiligten aus dem gesamten deutschsprachigen Raum!

Datum und Uhrzeit: Donnerstag, 14. September 2023 um 19.30 UhrATF‐Anerkennung nach §10 der ATF‐Statuten: 2 StundenHier melden Sie sich an: