Ehrendoktor für Wolfgang Baumgärtner

(29.03.2023) Die Veterinärmedizinische Fakultät der Universität Helsinki verleiht Professor Dr. Wolfgang Baumgärtner für seine langjährigen Verdienste in der Veterinärpathologie die Ehrendoktorwürde.

Professor Dr. Wolfgang Baumgärtner, PhD, ist Leiter des Instituts für Pathologie der Stiftung Tierärztliche Hochschule Hannover (TiHo). Seine Forschungsschwerpunkte sind Neuropathologie und Neuroimmunologie, Zelltransplantation, der Nachweis und die Pathogenese von Viruserkrankungen bei Haus- und Wildtieren sowie der Einsatz von Ersatz- und Ergänzungsmethoden in der Forschung.





Wolfgang Baumgärtner



Er veröffentlichte 578 wissenschaftliche Publikationen, hielt 602 Vorträge, ist Herausgeber und Mitherausgeber sowie Autor oder Co-Autor der drei wichtigsten deutschen Bücher über Veterinärpathologie und ist als Gutachter für über 40 Fachmagazine aktiv.

Zudem hatte er verschiedene führende Funktionen im European College of Veterinary Pathologists und in der European Society of Veterinary Pathology inne und nimmt in Niedersachsen als Vorsitzender die Prüfungen zum Fachtierarzt ab.

Für dieses Engagement erhält Baumgärtner von der Veterinärmedizinischen Fakultät der Universität Helsinki den Grad eines Ehrendoktors.

Die feierliche Überreichung wird am 19. Mai 2023 in Helsinki stattfinden. Die Veterinärmedizinische Fakultät der Universität Helsinki betont seine Bedeutung für die Gestaltung der postgradualen Ausbildung in der Veterinärpathologie in Europa: Als Präsident und Vizepräsident des European College of Veterinary Pathologists habe er eine Schlüsselrolle bei der Einführung des Diplomate-Programms der Organisation gespielt. Der Abschluss eines Diplomates ist die europäische Variante des deutschen Fachtierarztes.

Der Abschluss ist sehr arbeitsintensiv und anspruchsvoll.

Weiter heißt es in der Begründung der Universität Helsinki: „Er hat mit den Forschenden unserer Fakultät zusammengearbeitet, insbesondere im Bereich Neuropathologie. Der Fachbereich Pathologie der TiHo gehört zu den führenden veterinärmedizinischen Ausbildungsstätten in Europa und unterhält enge Beziehungen zu finnischen Tierärzten“.

Professor Dr. Wolfgang Baumgärtner, PhD, studierte Tiermedizin an der Justus-Liebig-Universität in Gießen. Für seine Doktorarbeit forschte er für zwei Jahre mit einem DAAD-Stipendium an der Ohio State University in Columbus, USA.

Diese Arbeiten schloss er am Institut für Veterinär-Pathologie in Gießen ab. Nach dem erfolgreichen Abschluss seiner Promotion arbeitete er zunächst in einer Kleintierpraxis, kehrte aber nach zwei Jahren mit einem von der Deutschen Forschungsgemeinschaft finanzierten Projekt für eine PhD-Arbeit nach Ohio zurück, die er im Jahr 1986 abschloss. Er verbrachte anschließend als wissenschaftlicher Mitarbeiter eine erfolgreiche Zeit am Institut für Veterinär-Pathologie in Gießen, machte dort seinen Fachtierarzt für Pathologie sowie seine Habilitation in Allgemeiner und Systemischer Veterinärpathologie.

Baumgärtner wurde 1995 an die TiHo berufen, kehrte aber 1996 zunächst nach Gießen zurück, um dort eine Professur für Veterinärpathologie anzunehmen. Nach sechs Jahren erfolgte 2002 ein erneuter Ruf der TiHo, dieses Mal als Leiter des Instituts für Pathologie.

Baumgärtner engagiert sich seit 2002 hochschulpolitisch in verschiedenen Gremien der TiHo und war Sprecher der Graduiertenschule und des PhD-Programms Systems Neuroscience der TiHo. Er selbst betreute bisher 113