Auftaktveranstaltung für ein Projekt zum Umgang mit Haustieren in sozialen Netzwerken

(19.10.2022) Dr. Michaela Fels und Alina Stumpf aus dem Institut für Tierhygiene, Tierschutz und Nutztierethologie der Stiftung Tierärztliche Hochschule Hannover analysieren Tiervideos mit tierschutzrelevanten Inhalten auf Social-Media-Plattformen wie YouTube, Instagram und TikTok.

Dabei nehmen sie besonders verstecktes Tierleid in den Blick. Häufig werden die Videos unkritisch und ohne Wissen, dass der Inhalt Leid für die Tiere bedeutete, in den sozialen Medien hochgeladen und verbreitet.

Viele der vermeintlich lustigen Tiervideos mit Millionen Klicks zeigen Inhalte mit tierschutzrelevanten Handlungen. Über dieses Phänomen möchten die Forscherinnen aufklären und mögliche Interventionsstrategien entwickeln. Zusätzlich führen sie eine deutschlandweite Online-Umfrage zur gesellschaftlichen Wahrnehmung von Tiervideos auf Social Media-Plattformen durch: www.tiho-hannover.de/umgang-haustiere

Am 27. Oktober 2022 findet von 13:00 bis 17:45 Uhr online die Auftaktveranstaltung für das Projekt „Umgang mit Haustieren in den sozialen Medien“ statt.

Die Teilnahme ist kostenlos, es ist aber eine Anmeldung unter www.tiho-hannover.de/anmeldung-social-media erforderlich. Nach der Anmeldung erhalten Sie rechtzeitig vor der Veranstaltung einen MS Teams-Link.

Programm

13:00 bis 13:15 Uhr

Begrüßung

Dr. Dr. h. c. mult. Gerhard Greif, Präsident der Stiftung Tierärztliche

Hochschule Hannover

PD Dr. Michaela Fels, Tierärztin, Stiftung Tierärztliche Hochschule Hannover



13:15 bis 13:55 Uhr

Soziale Medien. Praktiken, Medienlogiken, soziale Formationen

PD Dr. Jan-Hinrik Schmidt, Mediensoziologe, Leibniz-Institut für

Medienforschung, Hans-Bredow-Institut, Hamburg



13:55 bis 14:35 Uhr

Haustiere auf Social Media: Vorstellung des Projekts und erste

Ergebnisse

Alina Stumpf, Tierärztin, Stiftung Tierärztliche Hochschule Hannover



14:35 bis 15:15 Uhr

Tierisch lustig? Tierleid in den sozialen Medien erkennen

Kathrin Strehle, Journalistin und Hundetrainerin, WDR „Tiere suchen

ein Zuhause“, Köln



15:30 bis 16:10 Uhr

Tierschutzrechtliche Relevanz von Tiervideos

Dr. Anna Kröner, Richterin am Sozialgericht Braunschweig



16:10 bis 16:50 Uhr

Animal Selfies, Filterapps und Skandale. Eine philosophisch-tierethische Reflexion auf Konstellationen der Mensch-Tier-Beziehung in Social Media

Kristina Steimer, Hochschule für Philosophie München, Fachbereich

Medienethik



16:50 bis 17:30 Uhr

#StopptTierleid in den sozialen Medien: Einblicke in die

Kampagnenarbeit der Welttierschutzgesellschaft (WTG e.V.)

Wiebke Plasse, Leiterin Kommunikation, WTG e.V., Berlin

Daniela Schrudde, Leiterin Tierschutzarbeit, WTG e.V., Berlin



17:30 bis 17:45 Uhr

Abschlussdiskussion und Ausblick: Wie können Tierärzteschaft,

Lehrerschaft, Zoofachhandel & Co tätig werden?

Alina Stumpf und PD Dr. Michaela Fels



Das Niedersächsische Ministerium für Wissenschaft und Kultur und die VolkswagenStiftung fördern das Projekt aus dem Niedersächsischen Vorab im Programm „Zukunftsdiskurse“.





Ansprechpartner



Dr. Michaela Fels

Stiftung Tierärztliche Hochschule Hannover

Institut für Tierhygiene, Tierschutz und Nutztierethologie

Tel.: +49 511 953-8954

michaela.fels@tiho-hannover.de



Alina Stumpf

Stiftung Tierärztliche Hochschule Hannover

Institut für Tierhygiene, Tierschutz und Nutztierethologie

Tel.: +49 511 953-8960

alina.stumpf@tiho-hannover.de







Weitere Meldungen

Umgang mit Haustieren in sozialen Netzwerken In einer Studie untersuchen TiHo-Forschende, wie Haustiere in Videos auf Social-Media-Plattformen dargestellt werden und analysieren, welche Inhalte als tierschutzrelevant einzuordnen sind

Weiterlesen