Fragebogen zur Fehlerkultur in der Tiermedizin: Wenn in der Veterinärmedizin Fehler passieren ...

(10.06.2024) Sie sind Tierärztin oder Tierarzt? Sind ihnen während der Arbeit schon mal Fehler unterlaufen? Oder waren sie dabei, als andere einen Fehler gemacht haben?





Ein Team der Klinik für Kleintiere an der Stiftung Tierärztliche Hochschule Hannover untersucht zusammen mit der E-Learning-Beratung der TiHo die aktuelle Situation der Fehlerkultur in der Tiermedizin in Deutschland.



Corinna Karl hat für ihre Doktorarbeit in dem Projekt eine Umfrage erstellt. Die Beantwortung der Fragen dauert etwa 10 Minuten. Kollegin Karl freut sich über Ihre Teilnahme!

Teilen Sie Ihre Erfahrungen mit den Forschern und helfen Sie mit, Fehler in der Tiermedizin besser zu verstehen. Vielen Dank für Ihre Teilnahme!

Die Umfrage dauert in etwa 10 Minuten und ist hier online erreichbar!