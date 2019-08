9. Pferde-Symposium der Vetmeduni Vienna

Termin & Ort

Programmüberblick

Sie informieren über die richtige Wundversorgung bei Verletzungen und erklären, was bei Lahmheiten zu tun ist. Anhand einer Live-Demonstration an einem Dummy wird erklärt, wie ein verunfalltes Pferd richtig geborgen wird.Alle ReiterInnen und Pferdeinteressierte sind herzlich bei den Vorträgen am Samstag, den 12. Oktober 2019, willkommen. Eine Voranmeldung und ein Unkostenbeitrag von 10 Euro sind erforderlich.12. Oktober 2019, 14:00 bis 17:45 UhrHörsaal A/BVeterinärmedizinische Universität Wien (Vetmeduni Vienna)Veterinärplatz 1, 1210 Wien14:00 Uhr: Einführung und Vorstellung der Universitätsklinik für Pferde der Vetmeduni ViennaFlorien Jenner, Leiterin der Universitätsklinik für Pferde14:05 Uhr: Mein Pferd hat sich verletzt – Was tun?Karsten Velde, Pferdechirurgie14:45 Uhr: Mein Pferd steht auf 3 Beinen – Was tun?Rhea Haralambus, Pferdechirurgie15:20 Uhr: Pause – Möglichkeit zum Austausch mit den ExpertInnen der Universitätsklinik für Pferde15:40 Uhr: Mein Pferd kolikt – Was tun?Sonja Berger, Interne Medizin Pferde; Nora Biermann, Pferdechirurgie16:20 Uhr: Wie erkenne ich, ob mein Pferd Schmerzen hat?Ulrike Auer, Anästhesiologie und perioperative Intensivmedizin16:40 Uhr: Pferderettung – Wie verhalte ich mich richtig?Stephanie von Ritgen, Anästhesiologie und perioperative Intensivmedizin17:10 Uhr: Demonstration: PferdebergungChristopher Gabmaier, Anästhesiologie und perioperative Intensivmedizinca. 17:40 Uhr: EndeBei großem Interesse finden die gleichen Vorträge in anderer Reihenfolge zusätzlich im Hörsaal B statt.Das Programm des 9. Pferde-Symposiums zum Download als pdfAnmeldung & TeilnahmegebührAnmeldungen bitte bis Montag, 7. Oktober 2019 per E-Mail anTeilnahmegebühr: € 10,00 p. P.Die Teilnahmegebühr ist bei Eintritt in bar zu entrichten und berechtigt zur Teilnahme an der Veranstaltung. Die TeilnehmerInnenzahl ist mit 600 Plätzen beschränkt.