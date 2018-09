11. Europäischer Veterinärvirologen-Kongress

(27.08.2018) Vom 27. bis 30. August 2018 findet an der Veterinärmedizinischen Universität Wien der 11. Europäische Veterinärvirologen-Kongress statt. ExpertInnen werden die Herausforderungen durch neu aufgetretene, wie auch altbekannte Virusinfektionen bei allen Tierarten diskutieren.

Einer der Schwerpunkte ist die Problematik der Ausbreitung der Afrikanischen Schweinepest in Europa. Erstes Highlight ist eine mit VertreterInnen der OIE, FAO, FAO/IAEA, EFSA und ECDC hochkarätig besetzte Podiumsdiskussion.





Auch Virusinfektionen des Menschen, die von Tieren beziehungsweise durch tierische Vektoren wie Stechmücken oder Zecken auf den Menschen übertragen werden, werden diskutiert.



Dazu zählen unter anderem das West Nil- oder Usutu Virus, die in Österreich und Europa immer häufiger vorkommen und sich somit immer weiter ausbreiten.

Der Europäische Veterinärvirologen-Kongress findet nur alle 3 Jahre statt und ist in seiner Form weltweit einzigartig. Dieses Jahr wurde als Veranstaltungsort der Campus der Vetmeduni Vienna ausgewählt.



In verschiedenen Workshops und Vortrags-Clustern werden neue und bekannte Viruserkrankungen, ihre Folgen und notwendige Maßnahmen von internationalen und campuseigenen ExpertInnen thematisiert und diskutiert.

Die Eröffnung findet am 27. August 201 im Festsaal der Veterinärmedizinischen Universität Wien statt. Erstes Highlight ist eine Podiumsdiskussion mit VertreterInnen des Bundesministeriums für Arbeit, Soziales, Gesundheit und Konsumentenschutz (bmasgk), der OIE (World Organisation for Animal Health), der Joint FAO/IAEA (Food and Agriculture Organisation/International Atomic Energy Agency, UN) Division, sowie der EFSA (European Food Safety Authority) und des ECDC (European Centre for Disease Prevention and Control).

www.esvv2018.eu