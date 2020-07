Vetsuisse Neuro Nights - Epilepsie: Wenn das Gehirn seinen eigenen Kopf hat

(17.07.2020) Nestlé Purina unterstützt die Weiterbildung zum Thema Epilepsie bei Kleintieren am 3. September 2020 im Tierspital Bern!

Die Abteilung Klinische Neurologie, Tierspital Bern in Zusammenarbeit mit Nestlé Purina PetCare Switzerland freut sich, Sie zu dieser Veranstaltung einzuladen.

Datum und Ort

Donnerstag, 3. September 2020, Tierspital Bern (NLG, Neues Lehrgebäude)

Universität Bern, Länggassstrasse 120, 3012 Bern

Programm

Ab 18:30 Registration & Welcome



19:00 - 19:15 Begrüssung

Prof. Dr. med. vet. Veronika Stein



19:15 - 20:00 Epilepsie im Fokus

Dr. med. vet. Julia Prümmer



20:00 - 20:15 Pause



20:15 - 21:00 Der neurologische Fall in meiner Praxis

Dr. med. vet. Fenella Schmidli



21:00 - 21:30 News aus PubMed & Co Journal Club -

med. vet. Jana Drexlin



Im Anschluss Get Together



Anmeldung

Melden Sie sich bis zum 20. August 2020 unter diesem Link bit.ly/Biokema oder mit diesem Anmeldeformular an!

Begrenzte Teilnehmerzahl, um den Sicherheitsvorschriften des BAG zu entsprechen.



Download: Vetsuisse Neuro Nights Folder









