European College of Veterinary Practice Managers (ECVPM) gegründet

(29.04.2018) Am 23. April 2018 wurde in Rom das European College of Veterinary Practice Managers (ECVPM) gegründet.

Für die Mitgliedschaft können sich Tierärzte mit einem MBA- oder EMBA-Abschluß bewerben. Für die Aufnahme wird es ab Jänner 2019 ein Prüfungsverfahren geben.

In der noch frühen Phase der Gründung suchen die Initiatoren nach weiteren Interessenten! Für eine persönliche Kontaktaufnahme steht das Team am Internationalen Kongress der SCIVAC (International Italian Companion Animal Veterinary Association) vom 25. bis 27 Mai 2018 in Rimini zur Verfügung.

Wer es nicht nach Rimini schafft, kann sich per eMail über ecvpmdiplo@gmail.com an die Initiatoren melden.

www.ecvpm.org