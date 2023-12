IGN-Forschungspreis an Verena Größbacher, Jakob Winter und Clémence Nanchen vergeben

(07.12.2023) Die Internationale Gesellschaft für Nutztierhaltung (IGN) hat am 30. November 2023 den diesjährigen IGN-Forschungspreis für tiergerechte Nutztierhaltung vergeben. Der Preis wurde 2023 bereits zum 21. Mal ausgeschrieben.

Die Preisverleihung fand im Rahmen der 55. Internationalen Tagung Angewandte Ethologie der Deutschen Veterinärmedizinischen Gesellschaft (DVG) in Freiburg/Breisgau statt.

Die Agrarwissenschaftlerin Dr. Verena Größbacher erhielt für ihre 2022 an der Universität für Bodenkultur Wien (BOKU) abgeschlossene Dissertation Play behaviour as an indicator of positive welfare: Effects of milk allowance and social environment on locomotor play and motivation to play in calves ein Preisgeld in Höhe von 5.000 Euro.