Anna Mokry und Diane Grosjean sind die Gewinner des VAHL Awards 2020

(04.11.2020) Die Veterinary Academy of Higher Learning VAHL verleiht seit dem Jahr 2020 den „VAHL Award“ für das vielversprechendste Forschungsprojekt eines Residents des ECVSMR (European College of Veterinary Sports Medicine and Rehabilitation).

Dieses Jahr wurden vom wissenschaftlichen Gremium des ECVSMR die Forschungsarbeiten von Anna Mokry (Pferde) und Diane Grosjean (Kleintier) für den VAHL Award ausgewählt.



Anna Mokry verfasste Ihre Forschungsprojekt über “Changes in back musculature after neuromuscular electrical stimulation and infrared therapy in warmblood horses”. Diane’s Forschungsprojekt lautete “Feasibility and reliability study of a flexion test on healthy and lame dogs”.

Dr. Diane Grosjean ist Resident in Veterinary Sport Medicine and Rehabilitation am Department of Veterinary Medical Imaging and Small Animal Orthopaedics an der Gent University. Der Titel ihres Forschungsprojekts ist "Canine flexion test: feasibility and reliability study on healthy and lame dogs".

