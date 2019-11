5th Kosovan Veterinary Symposium 2019

(18.11.2019) “Diagnosis and Therapy of Infections: a challenge for Veterinary pracitioneers” on 23.11.2019, at the University Library-University of Prishtina „Hasan Prishtina“

The Department of Veterinary Medicine of the University of Prishtina in cooperation with the Styrian Service for Animal Health-Austria and Kosovo Veterinary Chamber organizes the 5th Kosovan Veterinary Symposium 2019

Download: Program of the 5th Kosovan Veterinary Symposium 2019





