FECAVA Präsident Denis Novak mit dem RCVS International Award ausgezeichnet

(03.05.2023) Mit dem Royal College of Veterinary Surgeons International Award, der 2017 zum ersten Mal verliehen wurde, werden Tierärzte, Tierarzthelferinnen oder Laien ausgezeichnet, die international tätig waren, entweder innerhalb oder außerhalb des Vereinigten Königreichs.





Der diesjährige Preisträger des International Awards ist Dr. Denis Novak.

Dr. Novak wurde für seine Arbeit zur Verbesserung der Standards in der tierärztlichen Ausbildung in Serbien nominiert, wo er in der Hauptstadt Belgrad, in der Balkanregion und in anderen Gebieten Osteuropas in der Praxis tätig ist, und zwar durch seine Arbeit für die Federation of European Companion Animal Veterinary Associations (FECAVA), deren Präsident er inzwischen ist.

Er gründete auch die Eastern European Regional Veterinary Conference (EERVC), die dazu beigetragen hat, Tierärzten aus der gesamten Region erschwingliche Möglichkeiten zur beruflichen Weiterbildung und zur Vernetzung zu bieten.

Nominiert wurde er von Dr. Wolfgang Dohne MRCVS, einem britischen Vertreter im Vorstand der FECAVA, der vor Dr. Novak Präsident der Organisation war. Er sagte: "Denis war maßgeblich daran beteiligt, frei zugängliche Fortbildungsveranstaltungen in vielen dieser Länder zu etablieren, wobei er in vielen Fällen den Widerstand der etablierten (kommunistischen) Strukturen überwand.

"Denis hat in vielen Fällen die Gründung neuer Kleintierverbände in diesen Ländern und neue Fortbildungsveranstaltungen in Europa und darüber hinaus, wie z. B. die neue Middle East and African Veterinary Conference in Dubai, unterstützt und mitgestaltet. Ein Großteil der heutigen Fortbildung in Osteuropa wäre ohne die Hilfe und Unterstützung von Denis Novak nicht möglich gewesen."





Weitere Meldungen

FECAVA and WSAVA: Global Principles of Veterinary Collegiality The Federation of European Companion Animal Veterinary Associations (FECAVA) and World Small Animal Veterinary Association (WSAVA) have launched an infographic for veterinary practices around the world to help remind them of its ‘Global Principles of Veterinary Collegiality’

Weiterlesen

WSAVA/FECAVA Congress Goes Hybrid for 2020 to Increase Access to the Learning on Offer The World Small Animal Veterinary Association (WSAVA) has announced that its 2020 World Congress, held in in collaboration with the Federation of Companion Animal Veterinary Associations (FECAVA) and the Polish Small Animal Veterinary Association (PSAVA), now scheduled to take place in Warsaw, Poland from 21-24 March 2021, is to be a hybrid event

Weiterlesen

FECAVA Laboklin Travel Scholarship 2020/21 FECAVA Laboklin Travel Scholarship initiative supports the appreciation of varying cultures by enabling groups of practicing small animal veterinary surgeons, from different parts of Europe

Weiterlesen

WSAVA Endorses FVE/FECAVA Position Paper on Healthy Breeding Global companion animal veterinary association warns of the health and welfare risks of extreme breeding

Weiterlesen

Extreme breeding of companion animals: Raising public awareness is key Extreme breeding and how to tackle it was the topic of the lunch discussion held at the European Parliament in Brussels on 26 June

Weiterlesen

Companion animal vets worldwide voice concern about new ‘pug’ film Extreme breeding causes serious health and welfare problems: veterinarians are voicing their concern about the promotion of flat-faced dogs in films and social media, as this is likely to boost consumer demand for such dog

Weiterlesen

World Animal Vaccination Day 2018 Vets and the animal medicines industry join forces on World Animal

Weiterlesen

WSAVA Launches Campaign to Secure Equitable Access to Veterinary Therapeutics for Veterinarians Globally The World Small Animal Veterinary Association (WSAVA) has launched a campaign to secure equitable access to veterinary therapeutics for veterinarians

Weiterlesen