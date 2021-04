Computergestütztes Bienenverfolgungssystem: Wie sich Bienen durch ihre Umwelt navigieren

(13.04.2021) Die VolkswagenStiftung unterstützt den Biologen Prof. Dr. Andrew Straw von der Universität Freiburg in ihrer Förderinitiative „Momentum“ mit knapp einer Million Euro über fünf Jahre.

Derzeit gibt es noch keine Technologie, die es Forscherinnen und Forschern ermöglicht, Insekten in deren natürlichen Umgebung mit ausreichend hoch aufgelösten Bildern zu beobachten.

Aus Laborstudien ist bekannt, dass bei Arten wie Bienen, Wespen und Ameisen das visuelle Erscheinungsbild von Orientierungspunkten für die gedächtnisbasierte Navigation wichtig ist. Feldstudien haben zudem gezeigt, dass Bienen Routen lernen und immer wieder dieselben Blumen besuchen, wodurch sich ihre Gedächtnisleistung mit der Zeit verbessert.



Prof. Dr. Andrew Straw Es sind jedoch neue Technologien erforderlich, um erforschen zu können, was solche Ergebnisse für das Verhalten der Tiere in deren realer Umwelt bedeuten.

Ziel ist es daher, ein computergestütztes Bienenverfolgungssystem für den Außenbereich zu entwickeln und es in die Natur zu bringen, erklärt Andrew Straw: „Dieses System sollte in der Lage sein, Bienen in ihrem natürlichen Lebensraum mit einer Auflösung von Millimetern und Millisekunden über räumliche Skalen von zehn, Hunderten und vielleicht Tausenden von Metern nachzuspüren.“

Darüber hinaus will er eine Ausstellung entwickeln, die Kinder und Erwachsene über dieses so genannte Live-Bienen-Tracking informiert, indem sie unter anderem Flugbahnen sowie eine Simulation der visuellen Erfahrung von fliegenden Bienen zeigt.

Andrew Straw ist seit Januar 2016 Professor für Verhaltensneurobiologie und Tierphysiologie an der Fakultät für Biologie der Universität Freiburg. Er ist Mitglied des Bernstein Center Freiburg (BCF), der zentralen Einrichtung für experimentelle und theoretische Forschung in den Bereichen Computational Neuroscience und Neurotechnologie an der Albert-Ludwigs-Universität.

Für seine Forschung zu der Frage, wie Fliegen während des Flugs in ihrem Gehirn Umgebungsinformationen verarbeiten und sich durch ihre Umwelt navigieren, hat er 2012 einen Starting Grant des Europäischen Forschungsrats (ERC) erhalten.





Weitere Meldungen

Wildbienenvielfalt erfassen: Auf die Technik kommt es an Forschungsteam stellt verschiedene Methoden zur Erfassung der Wildbienendiversität auf den Prüfstand und resümiert, welche Methoden für die zuverlässige Überwachung geeignet sind

Weiterlesen

Forschungsprojekt Combee: Populationsentwicklung und Gesundheit von Bienen im Öko-Landbau Vielfältige Landschaften, Blühstreifen und ökologischer Landbau können sich positiv auf Bienen und andere Bestäuber in der Agrarlandschaft auswirken

Weiterlesen

Winterliches Bienensterben: Zucker aus Waldhonig gefährdet Überleben der Völker Studie der Uni Hohenheim: spezieller Zucker im Waldhonig reduziert Lebensdauer von Bienen und führt zu starken Ertragsverlusten / Gegenmaßnahmen nur rechtzeitig möglich

Weiterlesen

Einblicke in den Geschmackssinn der Bienen Wissenschaftlerinnen der Universität Würzburg haben mit der Genschere CRISPR/Cas9 ein Zuckerrezeptor-Gen der Honigbiene ausgeschaltet

Weiterlesen

Forschung und schulische Bildung mit Hightech-Bienenstöcken Der bekannte Bienenforscher Prof. Jürgen Tautz, Mitglied der Gesellschaft Deutscher Naturforscher und Ärzte, spricht im Interview über die besondere Stellung der Honigbiene und die Gefährdung der Wildbienen

Weiterlesen

Bienen tanzen im Dialekt Mit dem Schwänzeltanz teilen Honigbienen ihren Artgenossen mit, wo Futterquellen zu finden sind. Je nach Bienenart gibt es dabei unterschiedliche Tanzdialekte, wie ein deutsch-indisches Forschungsteam nachgewiesen hat

Weiterlesen

Macht das Stadtleben Hummeln größer? Treiben Städte die Evolution von Hummeln voran? Einen ersten Hinweis dafür liefern Befunde einer neuen Studie der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg (MLU) und des Deutschen Zentrums für integrative Biodiversitätsforschung (iDiv) Halle-Jena-Leipzig

Weiterlesen

400 Millionen Jahre alter Trilobit besaß ähnliche Facettenaugen wie heutige Bienen Prinzip des Sehens vieler heutiger Insekten und Krebstiere ist laut einer neuen Studie mindestens mehrere hundert Millionen Jahre alt

Weiterlesen