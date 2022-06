Europäische Geckos haben eine lange Geschichte

Forschungsteam mit Beteiligung der Universität Tübingen untersucht ein Fossil aus dem Geiseltal in Sachsen-Anhalt – Enge Verwandtschaft mit heutiger Art der Mittelmeerregion

Geckos lebten bereits vor 47 Millionen Jahren in Europa. Das ergab die Untersuchung eines nahezu vollständigen fossilen Geckoschädels aus dem früheren Braunkohleabbaugebiet Geiseltal in Sachsen-Anhalt.



Fossiler Schädel von Geiseleptes delfinoi aus dem Eozän, der im früheren Braunkohleabbaugebiet Geiseltal in Sachsen-Anhalt gefunden wurde. Oben in Fundlage, unten die Umrisse im computertomografischen Bild. Die bisher unbekannte Art beschrieb ein Forschungsteam unter der Leitung von Dr. Andrea Villa vom Katalanischen Institut für Paläontologie Miquel Crusafont in Barcelona und des Biogeologen Dr. Márton Rabi von der Universität Tübingen und der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg.

Das Forschungsteam stellte fest, dass die ausgestorbene Geckoart eng verwandt ist mit dem heute noch in Teilen der Mittelmeerregion heimischen Europäischen Blattfingergecko. Sie stellt den bisher ältesten bekannten Vertreter in dessen Abstammungslinie dar. Die neue Studie wurde in der Fachzeitschrift Papers in Palaeontology veröffentlicht.

Geckos umfassen eine stark diverse und alte Abstammungslinie echsenartiger Reptilien. „Fossilien von Geckos sind sehr selten und selten gut erhalten. Nicht einmal aus den reichen Fundorten wie der Grube Messel oder dem Geiseltal hatten wir bisher viel über ihre Evolutionsgeschichte erfahren“, berichtet Andrea Villa.

Der jetzt erst untersuchte Geckoschädel sei bereits 1933 gefunden worden und habe sich als Glücksfall erwiesen. „Er ist einer der vollständigsten und ältesten Geckoschädel aus den vergangenen 66 Millionen Jahren, also dem Zeitraum nach dem großen Massensterben der Dinosaurier“, setzt er hinzu.

Diese Geckoart war bisher nicht bekannt und ist einer der frühesten Ver-treter moderner Gruppen. Das Forschungsteam taufte die Art Geiseleptes delfinoi – nach dem Fundort Geiseltal, dem eng verwandten heutigen Europäischen Blattfingergecko Euleptes europaea sowie nach dem Spezialisten für ausgestorbene Reptilien Dr. Massimo Delfino.

Große Anpassungsfähigkeit

„Ursprünglich könnten diese Geckos aus Afrika stammen. Unsere Studie belegt jedenfalls, dass sie mindestens seit dem Eozän vor 47 Millionen Jahren auch in Europa lebten“, sagt Márton Rabi. Die Analyse der Forscher zeigt, dass sie eines der wenigen Wirbeltiere sind, die schon in der letzten Warmphase der Erde vorkamen und seither immer weiter bestanden.

Sie hätten sowohl hier gelebt, als das Gebiet des heutigen Deutschlands mit subtropischem Wald bedeckt war und es Alligatoren in der Arktis gab, als auch unter den heutigen kühleren und trockeneren Bedingungen. Das zeuge von sehr großer Anpassungsfähigkeit.

„Allerdings zog sich dieser Klimawandel über mehrere Zehnmillionen Jahre hin, im erschreckenden Kontrast zur aktuellen Erderwärmung. Die könnte nach den schlechtesten Prognosen, wenn die Emissionen weiter steigen, bereits im Jahr 2100 wieder die Bedingungen des Eozäns erreichen“, sagt Rabi.

Wie Geiseleptes delfinoi gelebt hat, ist ungewiss. Aufgrund der Ähnlichkeiten zum heutigen europäischen Gecko gehen die Forscher davon aus, dass er wie dieser dämmerungs- und nachtaktiv war. „Wahrscheinlich gehörte das Geiseltal im Eozän nicht zum bevorzugten Habitat von Geiseleptes. Sonst wären mehr Fossilien von dieser Art zu finden gewesen“, spekuliert Villa.

Publikation

Andrea Villa, Oliver Wings, and Márton Rabi: A New Gecko (Squamata, Gekkota) from the Eocene of Geiseltal (Germany) Implies Long-Term Persistence of European Sphaerodactylidae. Papers in Palaeontology, 1-20. doi: 10.1002/spp2.1434, https://doi.org/10.1002/spp2.1434







Weitere Meldungen

Geckos gleiten durch die Luft, landen hart, stürzen aber dank ihres Schwanzes nicht Eine in Nature Communications Biology veröffentlichte Studie veranschaulicht, dass Geckos gleiten können. Videoaufnahmen zeigen, wie die Reptilien von einem Baum zum nächsten fliegen

Weiterlesen

Neon-grünes Leuchten bei Gecko unter UV-Licht – neuer Fluoreszenzmechanismus bei Landwirbeltieren entdeckt Forschende der Zoologischen Staatssammlung München (SNSB-ZSM), der LMU und der Hochschule München haben entdeckt, dass der Wüstengecko Pachydactylus rangei aus Namibia unter UV-Licht stark neon-grün fluoreszierende Streifen an den Körperseiten und um die Augen zeigt

Weiterlesen

Warum Geckos an Wänden haften können Sie ermöglichst es Geckos, an Wänden und Decken zu haften, beim Aufbau von Membranen in Zellen ist sie genauso beteiligt wie beim Andocken von Arzneistoffen an Enzyme im menschlichen Körper. Die Dispersion

Weiterlesen

Geckos kommunizieren überraschend flexibel Zum ersten Mal wurde bei einem Reptil gezeigt, dass es seine Rufe an sich ändernde Umweltbedingungen anpassen kann, wie man es von den komplexen Kommunikationssystemen von Vögeln und Säugetieren kennt

Weiterlesen

Bizarre Feindabwehr: Fischschuppengeckos schlüpfen aus dem Schuppenkleid Viele Echsen können bei Gefahr ihren Schwanz abwerfen, doch die madagassischen Fischschuppengeckos haben noch eine zusätzliche Überlebensstrategie entwickelt

Weiterlesen

Vier neue Geckoarten – ein Wissenschaftsstreit entlarvt vier neue Arten Dr. Philipp Wagner, ehrenamtlicher Mitarbeiter der herpetologischen Sektion an der Stiftung Zoologisches Forschungsmuseum Alexander Koenig – Leibniz-Institut für Biodiversität der Tiere (Museum Koenig) in Bonn, stellte mit Fachkollegen aus Amerika fest, dass in der bisher nur als einzige bekannte Geckoart Hemidactylus fasciatus mindestens fünf Spezies verborgen waren

Weiterlesen

Türkiszwerggeckos durch den Tierhandel stark bedroht Die kräftige Färbung der Türkiszwerggeckos könnte ihr Verhängnis werden. Aufgrund ihrer faszinierenden Schönheit besteht ein reger Handel für die Heimtierhaltung

Weiterlesen

Vom Geckofuß zum Superkleber Beim Gecko sind es mikroskopisch feine Härchen, die die Tiere dazu befähigen, solche Haltekräfte zu entwickeln. Die nachgebaute Variante weist sogar eine zehnfach größere Haltekraft auf

Weiterlesen