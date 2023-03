Ältestes Meeresreptil aus der Zeit der Dinosaurier auf arktischer Insel gefunden

(13.03.2023) Seit fast 190 Jahren suchen Wissenschaftler nach den Ursprüngen der alten Meeresreptilien aus dem Zeitalter der Dinosaurier.

Jetzt hat ein Team schwedischer und norwegischer Paläontologen auf der abgelegenen arktischen Insel Spitzbergen Überreste des frühesten bekannten Ichthyosauriers oder der "Fischechse" entdeckt.

Ichthyosaurier waren eine ausgestorbene Gruppe von Meeresreptilien, deren Fossilien weltweit geborgen wurden.

Sie gehörten zu den ersten an Land lebenden Tieren, die sich an das Leben im offenen Meer anpassten und eine "fischähnliche" Körperform entwickelten, ähnlich wie moderne Wale.

Ichthyosaurier standen an der Spitze der Nahrungskette in den Ozeanen, während die Dinosaurier an Land lebten, und beherrschten die marinen Lebensräume über 160 Millionen Jahre lang.

Den Lehrbüchern zufolge wagten sich Reptilien erstmals nach dem Massenaussterben am Ende des Perms, das die marinen Ökosysteme verwüstete und den Weg für den Beginn des Zeitalters der Dinosaurier vor fast 252 Millionen Jahren ebnete, ins offene Meer.

Die Geschichte besagt, dass Reptilien, die an Land leben und laufen können, in flache Küstengebiete eindrangen, um die Nischen der Meeresräuber zu besetzen, die durch dieses katastrophale Ereignis frei geworden waren.

Im Laufe der Zeit wurden diese frühen amphibischen Reptilien immer schwimmfähiger und bauten schließlich ihre Gliedmaßen zu Flossen um, entwickelten eine "fischähnliche" Körperform und begannen, lebende Junge zu gebären; damit lösten sie ihre letzte Verbindung zum Land, da sie nicht mehr an Land kommen mussten, um Eier zu legen.

Die neuen Fossilien, die auf Spitzbergen entdeckt wurden, stellen diese lange akzeptierte Theorie nun in Frage.

In der Nähe der Jagdhütten am Südufer des Eisfjords im Westen Spitzbergens schneidet das Blumental durch schneebedeckte Berge und legt Gesteinsschichten frei, die vor rund 250 Millionen Jahren als Schlamm auf dem Meeresgrund lagen. Ein schnell fließender Fluss, der durch die Schneeschmelze gespeist wird, hat den Schlammstein abgetragen und runde Kalksteinblöcke, so genannte Konkretionen, freigelegt.

Diese bildeten sich aus kalkhaltigen Sedimenten, die sich um die sich zersetzenden tierischen Überreste auf dem alten Meeresboden absetzten und diese in spektakulären dreidimensionalen Details konservierten. Paläontologen suchen heute nach diesen Konkrementen, um die fossilen Spuren längst verstorbener Meeresbewohner zu untersuchen.

Während einer Expedition im Jahr 2014 wurde eine große Anzahl von Konkrementen aus dem Blumental gesammelt und zur weiteren Untersuchung an das Naturhistorische Museum der Universität Oslo zurückgeschickt.

In Zusammenarbeit mit dem Evolutionsmuseum der Universität Uppsala wurden nun Knochen von Fischen und bizarre "krokodilähnliche" Amphibienknochen sowie 11 gelenkige Schwanzwirbel eines Ichthyosauriers gefunden.

Unerwarteterweise kamen diese Wirbel in Gesteinen vor, die angeblich zu alt für Ichthyosaurier waren.

Außerdem sind die Wirbel nicht mit dem Lehrbuchbeispiel eines amphibischen Ichthyosaurier-Vorfahren identisch, sondern mit denen von geologisch viel jüngeren Ichthyosauriern mit größerem Körperbau, und sie weisen sogar eine interne Knochenmikrostruktur auf, die adaptive Merkmale eines schnellen Wachstums, eines erhöhten Stoffwechsels und einer vollständig ozeanischen Lebensweise zeigt.

Geochemische Untersuchungen des umgebenden Gesteins bestätigten das Alter der Fossilien auf etwa zwei Millionen Jahre nach dem Massenaussterben am Ende des Perms. In Anbetracht des geschätzten Zeitrahmens für die Evolution der ozeanischen Reptilien verschiebt dies den Ursprung und die frühe Diversifizierung der Ichthyosaurier in die Zeit vor dem Beginn des Zeitalters der Dinosaurier; dies zwingt zu einer Revision der Lehrbuchinterpretation und zeigt, dass Ichthyosaurier wahrscheinlich schon vor dem Aussterbeereignis in Meeresumgebungen auftauchten.

Spannend ist, dass die Entdeckung des ältesten Ichthyosauriers die populäre Vorstellung vom Zeitalter der Dinosaurier als Zeitrahmen für die Entstehung der wichtigsten Reptilienlinien umschreibt.

Es scheint nun, dass zumindest einige Gruppen vor diesem bahnbrechenden Intervall entstanden sind, wobei Fossilien ihrer ältesten Vorfahren in noch älteren Gesteinen auf Spitzbergen und anderswo auf der Welt noch auf ihre Entdeckung warten.









