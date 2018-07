Seltene Rauschuppenpython im Tiergarten Schönbrunn nachgezüchtet

(05.07.2018) Im Tiergarten Schönbrunn ist es gelungen, die seltenste Riesenschlange der Welt zu züchten.

„Der Rauschuppenpython lebt in abgelegenen Schluchten der nordwestlichen Kimberley-Region in Westaustralien. Insgesamt wurden hier erst 12 Individuen gesichtet. Damit gilt er als die seltenste Riesenschlange der Welt. Keine andere bekannte Schlangenart hat so ein kleines Verbreitungsgebiet“, erklärt Anton Weissenbacher, Zoologischer Abteilungsleiter im Terrarienhaus, wo diese Tiere im Backstagebereich leben.





Rauschuppenpython im Tiergarten Schönbrunn



Bis jetzt gelang die Vermehrung des Rauschuppenpythons nur wenigen privaten Züchtern und dem Australian Reptile Park im Rahmen eines Artenschutzprojektes. Der Tiergarten Schönbrunn ist der erste Zoo außerhalb Australiens, dem die Zucht dieser seltenen Schlangenart nun geglückt ist.







Der Rauschuppenpython wird maximal zwei Meter lang. Sein Name bezieht sich auf die Schuppen, die sich auffällig rau anfühlen. Als einzige Riesenschlange besitzt diese Pythonart spezielle Schuppen mit erhabenen Strukturen, die sonst beispielsweise bei Vipern zu finden sind.



Bekannt ist vom Rauschuppenpython nur, dass er in Sandsteinhöhlen oder auf Bäumen lebt. Seine Biologie wurde noch nicht erforscht. Das macht die Zucht zur Herausforderung.







Weissenbacher: „Im Vorjahr hat unser Weibchen zum ersten Mal Eier abgelegt – aber es sind leider keine Jungtiere geschlüpft. Heuer im April war es wieder soweit. Die acht Eier haben sich im Inkubator bei rund 31 Grad Celsius entwickelt. Gegen Ende haben wir ihn kühler und trockener eingestellt. Nach 60 Tagen sind acht kleine Schlangen geschlüpft und die Freude ist riesig.“