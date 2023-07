Die älteste Spinne Deutschlands

(17.07.2023) Spinnen sind eine der Erfolgsgeschichten der Natur und Millionen von Jahren wichtiger Bestandteil der Ökosysteme.



Fotos und Nachzeichnungen Originalfossils



In einem kürzlich in der internationalen Fachzeitschrift Paläontologische Zeitschrift veröffentlichten Artikel beschrieb Dr. Jason Dunlop vom Museum für Naturkunde Berlin die älteste jemals in Deutschland entdeckte Spinne, die zwischen 310 und 315 Millionen Jahre alt ist.

Arthrolycosa wolterbeeki stammt aus dem Steinbruch Piesberg bei Osnabrück in Niedersachsen und bereichert nun die 30 Millionen Objekte umfassende Forschungssammlung des Museums.

Diese Spinne ist zwischen 310 und 315 Millionen Jahre alt und wurde nach ihrem Entdecker Tim Wolterbeek benannt, der das Fossil freundlicherweise dem Berliner Museum schenkte. Sie bereichert nun die 30 Millionen Objekte umfassende Forschungssammlung des Museums.

Die Spinne hatte vermutlich eine Körperlänge von etwa einem Zentimeter und eine Beinspannweite von etwa vier Zentimeter. Das Fossil ist gut genug erhalten, um Details der seidenproduzierenden Spinndüsen und sogar Haare und Krallen an den Beinen zu sehen. Arthrolycosa wolterbeeki gehört zu einer primitiven Gruppe von Spinnen, den sogenannten ‚Gliederspinnen‘, die im Gegensatz zu den meisten Spinnen heute noch einen segmentierten Hinterleib haben. Seine lebenden Verwandten kommen nur in Ostasien vor.

Piesberg ist ein wichtiger Fossilienfundort für Deutschland und wurde 2019 zum Nationalen Geotop erklärt. Der Steinbruch hat zahlreiche Fossilien von Pflanzen, Insekten und anderen Tieren, darunter auch Spinnentiere wie Skorpione, hervorgebracht.

Dieses neue Fossil zeigt, dass Spinnen im späten Karbon auch in den Steinkohlewäldern von Piesberg lebten. Spinnen dieses Alters sind noch äußerst selten. Weltweit können nur zwölf Arten aus dem Karbonzeitalter sicher als Spinnen identifiziert werden, wobei frühere Belege aus Frankreich, der Tschechischen Republik, Polen und den USA stammen.

Arthrolycosa wolterbeeki ist die erste und älteste Spinne aus Deutschland, die nächstälteste stammt aus dem Mesozoikum (Jura). Obwohl Spinnen heute weit verbreitet und häufig vorkommen, scheinen sie vor mehr als 300 Millionen Jahren selten gewesen zu sein.

Moderne Gliederspinnen verbringen den größten Teil ihres Lebens in einem Bau, der von Seidenfäden umgeben ist, die als „Stolperdrähte“ fungieren. Wenn Fossilien wie Arthrolycosa wolterbeeki einen ähnlichen Lebensstil gehabt hätten, wären sie möglicherweise nur gelegentlich hinausgegangen und selten ins Wasser gefallen, was eine Voraussetzung für die Überlieferung als Fossil ist. Die große Evolution und Verbreitung der Spinnen begann wahrscheinlich erst später zusammen mit den Insekten, die es in Netzen aus der Luft zu fangen galt.

Publikation

Dunlop, J. A. 2023. The first Palaeozoic spider (Arachnida: Araneae) from Germany.

Paläontologische Zeitschrift







