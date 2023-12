Piezosurgery - minimalinvasive Knochenchirurgie bei Kleinsäugern und Exoten

(14.12.2023) Dr. Francesco Paesano leitete vier Jahre lang die Abteilung Zahnheilkunde und Kieferchirurgie in der Tierklinik Borghesiana in Rom und arbeitet nun als Konsiliararzt im Raum Florenz.



Piezosurgery - minimalinvasive Knochenchirurgie bei Kleinsäugern und Exoten



Er stellt in seinem Fachbeitrag auf die Piezosurgery als minimalinvasive Knochenchirurgie bei Kleinsäugern und Exoten in den Mittelpunkt. Die Piezosurgery ist eine chirurgische Technik, die Ultraschallwellen nutzt, um das selektive Schneiden von mineralisierten Geweben zu ermöglichen, ohne Weichteilgewebe zu verletzen.

Er schätzt an diesem Verfahren die äußerst präzisen mikrometrischen Schnitte, das sichere Schneiden in der Nähe wichtiger anatomischer Strukturen (Blutgefäße, Nerven und Membranen), die minimale erforderliche Druckkraft (> 0,5 kg) am Griff, kaum Blutungen, Reduktion der Nekrose entlang der Schnittlinie, schnellere Heilung, geringere postoperative Schmerzen und Stimulation der Knochenregeneration.

Der Fachartikel ist in der aktuellen Ausgabe des Fachmagazins KLEINE HEIMTIERE 4 erschienen und online auf der Startseite des Fachportals JUST4VETS.ONLINE abrufbar.







