Älter als gedacht: Zähne entschlüsseln den Ursprung des Tigerhais

(24.03.2021) Der Tigerhai wird bis zu fünfeinhalb Meter lang und zählt somit zu den größten lebenden Haien. Heute kommt er weltweit vor und zeichnet sich durch das namensgebende Streifenmuster auf seiner Rückseite aus.

Ein internationales Forscher*innen Team um Julia Türtscher von der Universität Wien hat sich mit dem Ursprung dieser Räuber beschäftigt und herausgefunden, dass es in der Vergangenheit mehr Arten gab und es den heutigen Tigerhai schon deutlich länger gibt als bisher angenommen.

Die Ergebnisse dieser Studie erscheinen im Fachjournal "Paleobiology".





Die Fossilgeschichte moderner Haie reicht ca. 295 Millionen Jahre bis in das sogenannte Perm zurück. Komplette fossile Hai-Skelette werden nur sehr selten gefunden – das fast zur Gänze aus Knorpel bestehende Skelett bleibt nur unter sehr speziellen Umständen bei Fossilisationsprozessen erhalten.



Durch den lebenslangen und permanenten Zahnwechsel sind jedoch von den meisten ausgestorbenen Haien die stark mineralisierten Zähne bekannt, die Einblicke in ihre Evolutionsgeschichte gewähren.

Die Zähne des heutigen Tigerhais (Galeocerdo cuvier) sind einzigartig – mit ihrer breiten, doppelt gezähnelten Schneidekante können sie selbst Schildkrötenpanzer mühelos durchschneiden. Zähne von Tigerhaien sind fossil bereits seit ca. 56 Millionen Jahren bekannt. Basierend auf diesen fossilen Zähnen wurden bislang über 22 anerkannte fossile Tigerhaiarten beschrieben.

Ein internationales Forscher*innen Team hat nun die Fossilgeschichte des Tigerhais und seiner ausgestorbenen Verwandten genau untersucht. Mit Hilfe geometrisch morphometrischer Analysen konnten die Wissenschaftler*innen zeigen, dass nur fünf der bekannten 22 fossilen Tigerhaie tatsächlich gültige Arten darstellen – gemeinsam mit der modernen Art umfasst die evolutive Geschichte der Tigerhaie also lediglich sechs Arten.

Darüber hinaus wurden in der Studie mehrere Zähne aus dem mittleren Miozän vor ca. 13,8 Millionen Jahre gefunden, welche eindeutige Merkmale aufweisen, die dem heutigen Tigerhai zugeordnet werden können. „Wir konnten zeigen, dass der heutige Tigerhai nicht – wie bisher gedacht – rund 5,3 Millionen Jahre alt ist, sondern bereits vor ca. 13,8 Millionen Jahren gelebt hat und die Weltmeere durchstreifte“, erklärt Julia Türtscher.

Publikation

Julia Türtscher, Faviel A. López-Romero, Patrick L. Jambura, René Kindlimann, David J. Ward, Jürgen Kriwet (2021). Evolution, diversity, and disparity of the tiger shark lineage Galeocerdo in deep time. In: Paleobiology.

DOI: 10.1017/pab.2021.6







