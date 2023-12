Für Sammler: Zehn Tafeln zur Anatomie des Pferdes aus 1878

(11.12.2023) Am 19. Dezember 2023 kommt im Wiener Dorotheum die erste Auflage eines seltenen Werkes zur Pferdeanatomie zur Online-Versteigerung.





Seltenes Mappenwerk zur Pferdeanatomie mit 10 farbigen lithographischen Tafeln. Die Lithographien-Vorlagen wurden von Joseph Machold (1824-1889) gezeichnet, die Druckplatten in der Lithographischen Anstalt von Friedrich Köke erstellt und bei Adolf Holzhausen gedruckt.





Joseph Machold studierte an der Wiener Kunstakademie und bei Julius Schnorr von Carolsfeld. Von 1852 bis 1857 war er Professor beim Kadettenkorps in Hainburg, ab 1857 Professor an der Theresianischen Militärakademie in Wiener Neustadt.

