Abwasser ist ein stärkerer Nährboden für Antibiotikaresistenzen als bisher bekannt

(03.04.2023) Abwasser ist ein stärkeres Umfeld für die Entwicklung von Antibiotikaresistenzen als bisher bekannt.

Eine Studie der Universität Göteborg (Schweden) zeigt, dass Abwässer einzigartige Merkmale aufweisen, die es den Resistenzgenen ermöglichen, ihre Reise von harmlosen Bakterien zu solchen, die Krankheiten verursachen, zu beginnen.

Mikroorganismen haben antibiotische Moleküle produziert, lange bevor wir begannen, sie als Arzneimittel zu verwenden. Dementsprechend ist die Fähigkeit vieler Umweltbakterien, sich gegen Antibiotika zu verteidigen, uralt.

Seit der Einführung von Antibiotika in den Kliniken haben auch krankheitsverursachende Bakterien begonnen, mehr und mehr Resistenzgene in ihrer DNA anzuhäufen. Dieser noch immer andauernde Prozess setzt voraus, dass Gene, die zuvor fest im Chromosom bestimmter Bakterienarten verankert waren, zunächst die Fähigkeit erlangen, sich zu bewegen und schließlich zwischen den Arten zu wechseln.

In einer Studie, die in der Fachzeitschrift Communications Biology veröffentlicht wurde, legen Forscher des Zentrums für Antibiotikaresistenzforschung (CARe) in Göteborg, Schweden, Beweise dafür vor, woher die Gene ihre Fähigkeit zum Wechsel nehmen könnten.

Wichtig, um das Auftreten zu verhindern

Es ist bekannt, dass Abwässer Rückstände von Antibiotika enthalten, die die Entwicklung von antibiotikaresistenten Bakterien begünstigen können. Neue Erkenntnisse zeigen, dass Abwässer auch Eigenschaften aufweisen, die es den Resistenzgenen ermöglichen, ihre Reise von harmlosen Bakterien zu krankmachenden Bakterien anzutreten.

Die Forscher räumten ein, dass es nicht ausreicht, den Prozess mit Antibiotika zu steuern.

Die Spezies, die die Resistenzgene in ihrem Chromosom trägt, muss ebenfalls vorhanden sein, ebenso wie bestimmte DNA-Sequenzen, die die Fähigkeit zur Verlagerung der Resistenzgene bieten könnten.

Durch die Untersuchung von DNA aus Tausenden von Proben aus verschiedenen Umgebungen konnten die Forscher feststellen, wo alle Schlüsselkomponenten zusammenkamen.

Zur Überraschung der Autoren befanden sich diese nicht im Darm von Menschen oder Tieren, sondern in Abwässern, die weltweit beprobt wurden.

"Um die Antibiotikaresistenz zu bekämpfen, können wir uns nicht nur darauf konzentrieren, die Ausbreitung der bereits im Umlauf befindlichen resistenten Bakterientypen zu verhindern, sondern wir müssen auch die Entstehung neuer Bakterien verhindern oder verzögern", sagt Fanny Berglund, Forscherin an der Sahlgrenska Akademie der Universität Göteborg und Hauptautorin der Studie.

Mehr Fokus auf Abwasser

Dasselbe Forscherteam hat mehrere andere Studien veröffentlicht, die zeigen, dass die Umwelt eine große Vielfalt an unterschiedlichen Resistenzgenen beherbergt, viel mehr als die Resistenzgene, die wir heute in krankheitsverursachenden Bakterien finden.

Dies macht die Umwelt zu einer riesigen Quelle für neue Resistenzgene, die nach und nach die Fähigkeit erlangen, zwischen den Arten zu wechseln, um schließlich in Krankheitserregern zu landen.

Die Autoren kommen zu dem Schluss, dass es keine gute Idee ist, diese Entwicklung durch die Verschmutzung der Umwelt mit Antibiotika zu begünstigen.

"Es wird viel Wert darauf gelegt, den Einsatz von Antibiotika bei Mensch und Tier zu reduzieren.

Das ist natürlich wichtig, aber unsere Studie zeigt, dass wir auch auf unsere Abfallströme achten müssen, da hier neue Varianten der Antibiotikaresistenz entstehen könnten", schließt Fanny Berglund.





