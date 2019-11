BfR-Symposium zu aktuellen Trends und Ursachen von lebensmittelbedingten Krankheitsausbrüchen

(30.10.2019) Um Nahrungsmittel für den Menschen noch sicherer zu machen, diskutieren Expertinnen und Experten aus wissenschaftlichen Einrichtungen, der behördlichen Lebensmittelüberwachung sowie der Wirtschaft am 4. und 5. November 2019 aktuelle Entwicklungen und Strategien beim Symposium „Zoonosen und Lebensmittelsicherheit“ am Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR) in Berlin-Marienfelde.

Denn einige Mikroorganismen im Essen können gesundheitliche Beschwerden hervorrufen. Auch führen etwa Campylobacter in Rohmilch, Salmonellen in Eiern oder Listerien in verzehrfertigen Lebensmitteln immer wieder zu Ausbruchsgeschehen mit zahlreichen Erkrankten.

Im Falle von Listerien sind darunter überdurchschnittlich viele Todesfälle. Um Krankheitsausbrüche aufzuklären, hat das BfR ein digitales Werkzeug entwickelt. „Mit der Software FoodChain-Lab können wir Produkte vom Herstellungsbetrieb bis zur auffälligen Häufung von Erkrankungsfällen verfolgen“, sagt BfR-Präsident Professor Dr. Dr. Andreas Hensel.

„Unsere innovative Software stellen wir weltweit interessierten Anwendern zur Verfügung.“ Mit dem Werkzeug wird das im Labor bestimmte genetische Profil der Erreger mit den Lieferdaten der in Frage kommenden Lebensmittel abgeglichen und so die Quelle der Kontamination nachgewiesen. Die einfach anzuwendende Software entwickelt das BfR stetig weiter und schult zuständige Behörden in der Anwendung, um eine rasche und verlässliche Aufklärungsarbeit zu ermöglichen.

Durch die Salmonellenbekämpfung bei Geflügel sind die Infektionszahlen beim Menschen vor Jahren deutlich gesunken, dennoch sind Salmonellen weiter ein wichtiges Thema. Es wird auf der Tagung über einen lang anhaltenden lebensmittelassoziierten Salmonellose-Ausbruch berichtet werden. Auch geht es um Strategien, Salmonellen in Schweinefleisch zu reduzieren.

Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf Campylobacter, der mit etwa 70.000 Fällen jährlich in Deutschland die meisten bakteriell bedingten Lebensmittelinfektionen verursacht, vor allem bei Kleinkindern und jungen Erwachsenen. Campylobacteriose-Ausbrüche gab es in den letzten Jahren deutschlandweit oft bei Klein- oder Schulkindern, die bei Ausflügen Rohmilch vom Bauernhof aus Milchautomaten konsumierten.



Um die Campylobacter-Infektionen beim Menschen zu reduzieren, stellt ein „One Health-Ansatz“ neue Strategien zur Vorbeugung, Kontrolle und Therapie aus der gemeinsamen Forschung von Veterinär-, Human- und Umweltwissenschaften vor.

Auch Viren in Lebensmitteln rücken mehr in den Fokus, so steigt die Zahl der Hepatitis E-Infektionen beim Menschen in Deutschland seit einigen Jahren deutlich an.

Diese waren vor allem durch ungenügend erhitzte Leber und Rohwürste verursacht, also durch den Verzehr von Fleisch, Innereien und Produkten, die aus infizierten Schweinen oder Wildschweinen hergestellt wurden. Des Weiteren wird über einen lebensmittelbedingten Krankheitsausbruch durch Hepatitis A berichtet werden.

Wildbret von Hirsch, Reh und Wildschwein konsumieren die meisten Menschen zwar eher selten, dennoch wird es immer beliebter. Erste Studienergebnisse des BfR zum Vorkommen von Parasiten in Wildtieren im Bundesland Brandenburg zeigen, dass die Wildtiere etwa mit Toxoplasmen befallen sein und Wildschweine den Dunckerschen Muskelegel in sich tragen können. Die Studien sind Basis, um mögliche Gesundheitsrisiken für den Menschen abzuleiten.

Untersuchungen zu weiteren Erregern und strategische Vorgehensweisen zur Risikofrüherkennung runden das Programm ab.







Artikel kommentieren

Weitere Meldungen

Listerien: Täterjagd mit genetischem Profil Erbgutinformationen helfen, die Quelle von Lebensmittelinfektionen aufzuspüren

Weiterlesen

EFSA stellt Daten auf frei zugänglicher Plattform zur Verfügung Die EFSA macht einen großen Schritt in Richtung einer völlig offenen Datenorganisation, indem sie sich dazu verpflichtet, die wissenschaftlichen Daten zu veröffentlichen, die sie für EU-weite Monitoring-Programme verwendet

Weiterlesen

Frischfleisch schnell und mobil kontrollieren Eine lückenlose und zuverlässige Fleischkontrolle ist wichtig – im Sinne des Verbraucherschutzes und der Lebensmittelhersteller. Mit einem neuen mobilen Analysegerät lässt sich die Frische von Fleisch nun schneller bestimmen

Weiterlesen

Länderübergtreifender Ausbruch von Listeria monocytogenes steht in Zusammenhang mit Verzehr von Lachserzeugnissen Verzehrfertige Lachserzeugnisse, wie kalt geräucherter oder marinierter Lachs, sind die wahrscheinliche Quelle eines Ausbruchs von Listeria monocytogenes, der seit 2015 in Dänemark, Deutschland und Frankreich auftrat

Weiterlesen

Produktschonende Inaktivierung von Listerien bei der Weiterverarbeitung von Molkenproteinen Niedrige Temperaturen und ein saures Milieu begünstigen die Nutzung einer wirksamen Methode zur Inaktivierung von Listerien (und anderen Keimen) bei der Weiterverarbeitung von Molkenproteinen – ohne wertvolle Inhaltsstoffe zu zerstören

Weiterlesen

Campylobacter verbreitet sich auch über Eierschalen Eier sind ein beliebtes Lebensmittel. Fast 20 Milliarden haben die Deutschen 2016 konsumiert, das entspricht einem Pro-Kopf-Verbrauch von 235 Eiern. n

Weiterlesen

Illegale Praktiken zur Rotfärbung von Thunfisch aufgedeckt Bei der diesjährigen von Europol und INTERPOL koordinierten Operation OPSON VII wurden in Deutschland 15 Betrugsfälle illegal gefärbten Thunfischs festgestellt

Weiterlesen

Workshop zu lebensmittelbedingten Krankheitsausbrüchen Wissenschaftlicher Workshop von BfR, ASAE und ARFA zur Verbesserung des Umgangs mit lebensmittelbedingten Krankheitsausbrüchen in portugiesischsprachigen Ländern

Weiterlesen