Nutztiere überraschen Wissenschaftler mit ihren komplexen Fähigkeiten: Forschung am FBN wird Coverstory im Science Magazine

(12.12.2023) Wie empathisch sind eigentlich Nutztiere und wozu sind sie kognitiv in der Lage? Forschungsergebnisse der Verhaltensphysiologie am Forschungsinstitut für Nutztierbiologie (FBN) haben bereits in der Vergangenheit viel Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Nun war der Science-Journalist David Grimm zu Besuch und hat einen Artikel über die Verhaltensforschung am FBN veröffentlicht.



Eine Zwergziege steht vor dem Lerncomputer am FBN.



Das Forschungsinstitut für Nutztierbiologie (FBN) in Dummerstorf hat in der internationalen Wissenschaftsgemeinschaft für Aufsehen gesorgt: das renommierte Science Magazin berichtet in der Titelgeschichte seiner aktuellen Ausgabe über die Verhaltensforschung des Instituts.

Der Bericht „What are farm animals thinking? New research is revealing surprising complexity in the minds of goats, pigs, and other livestock“ beleuchtet u.a. die Forschung zu kognitiven Fähigkeiten und emotionaler und sozialer Intelligenz von Ziegen, Kühen und Schweinen.

Auf fünf Seiten fasst der renommierte Wissenschaftsjournalist David Grimm die Eindrücke seines zweitägigen Besuchs in Dummerstorf zusammen und gibt Einblicke in die laufende Forschung am FBN und seine Bedeutung für die Haltung von Nutztieren.

„Wir arbeiten mit verschiedenen konzeptionellen Ansätzen“, sagt Prof. Birger Puppe, Leiter des Instituts für Verhaltensphysiologie am FBN und Professor für Verhaltenskunde an der Agrar- und Umweltwissenschaftlichen Fakultät der Universität Rostock.

„Wir haben festgestellt, dass Nutztiere Emotionen wie Freude, Angst und sogar Empathie empfinden können. Ihre kognitiven Fähigkeiten sind viel ausgeprägter, als wir uns bisher vorgestellt haben.“

Helfende Schweine und kluge Ziegen beeindrucken Science-Journalisten

Dieses noch wenig beachtete Feld der Nutztierforschung interessierte auch David Grimm. Der US-amerikanische Wissenschaftsjournalist, der bereits 2021 über die „Kuhtoilette“ am FBN berichtet hatte, erkor die Verhaltensforschung am FBN als Thema seiner Berichterstattung für „Science“ aus.

Dafür recherchierte er im September 2023 zwei Tage vor Ort. Grimm hatte die Gelegenheit, die Tiere hautnah zu erleben und zu erfahren, wie smart und interaktiv Nutztiere sein können. Grimm zeigte sich beeindruckt von den vielfältigen experimentellen Ansätzen und der Expertise des Instituts.

„Der Besuch am FBN war eine tolle Erfahrung“, so Grimm. „Es war spannend zu sehen, wie engagiert die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler in ihrer Arbeit sind und wie begeistert sie ihre Ergebnisse vermitteln können."

So erlebte David Grimm unter anderem Schweine, die Artgenossen in Not halfen und diese befreiten. Die wissenschaftliche Veröffentlichung von FBN-Wissenschaftlerin Dr. Liza Moscovice dazu hatte im Sommer für große internationale Aufmerksamkeit gesorgt und faszinierte auch David Grimm bei seinem Besuch.

Auch das Thema „Cow friends – Freundschaften unter Kühen“ wirkte nachhaltig auf Grimm. Annkatrin Pahl, die dazu am FBN promoviert, erläuterte das Konzept ihrer Arbeit, das zeigen soll, dass Kühe freundschaftliche Bande zu anderen Kühen knüpfen und sich „Freundschaft“ positiv auf das Wohlbefinden der Tiere auswirkt.

Einen Teil seines Besuchs verbrachte David Grimm im Ziegenstall, wo ihm Dr. Christian Nawroth und Dr. Jan Langbein die in der Kognitionsforschung eingesetzten Lerncomputer für Ziegen und ein Projekt zum Nachweis altruistischen Verhaltens bei Zwergziegen präsentierten. In dem Versuch halfen Ziegen Artgenossen, an Futter zu gelangen, auch wenn sie selbst keine Chance hatten, die Nahrung selbst zu fressen.

Erkenntnisse verändern Denkweise über Nutztiere

Die Tatsache, dass das FBN zur Coverstory im Science Magazine geworden ist, unterstreicht die Bedeutung der Forschungsarbeit des Instituts. „Die internationale Anerkennung und das Interesse an den Studien des FBN verdeutlichen, dass die komplexen kognitiven Fähigkeiten von Nutztieren zunehmend erkannt werden“, so Dr. Christian Nawroth, der am FBN zu Afrikanischen Zwergziegen forscht.

„In den vergangenen Jahrzehnten haben wir uns hauptsächlich auf die Produktivität und Effizienz von Nutztieren konzentriert“, betont FBN-Verhaltensbiologe Dr. Jan Langbein. „Wir müssen aber auch ihre geistigen und emotionalen Fähigkeiten berücksichtigen. Wir sind stolz darauf, dass unsere Forschung auf internationaler Ebene Anerkennung findet und dazu beiträgt, diese wichtigen Veränderungen in der menschlichen Einstellung gegenüber Nutztieren voranzutreiben."

„Die Forschungsergebnisse des FBN und anderer Gruppen, die auf diesem Gebiet arbeiten, stellen das traditionelle Bild von Nutztieren als wenig anspruchsvolle, kognitiv und emotional einfache Tiere zunehmend in Frage und zeigen, dass z.B. Rinder, Schweine und Ziegen über erstaunlich komplexe emotionale und kognitive Fähigkeiten verfügen. Dieser neuen Erkenntnisse haben auch enorme Auswirkungen auf Fragen des Wohlbefindens und Tierschutzes sowie der artgerechten Haltung. Damit auf dem Titel des Science Magazine zu sein, freut uns außerordentlich und bestätigt uns in unserer Arbeit“, fasst Prof. Birger Puppe, Leiter des Instituts für Verhaltensphysiologie, zusammen.

Das FBN plant, die Ergebnisse der Studien in Folgeprojekten zu vertiefen und die Auswirkungen ihrer Forschung auf verschiedene Bereiche der Nutztierhaltung zu untersuchen.

Begleitend zu dem Artikel ist Podcast erschienen, der den Besuch Davis Grimms mit vielen Originalaufnahmen anschaulich zusammenfasst.

Publikation

"What are farm animals thinking? New research is revealing surprising complexity in the minds of goats, pigs, and other livestock“

Science Vol. 382, Issue 6675, Seiten 1103-1107









