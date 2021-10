Ist Tierhaltung ein Auslaufmodell?

(25.10.2021) Hierüber diskutieren am 28. Oktober auf Einladung des Exzellenzclusters CEPLAS an der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf (HHU) Biologen, Landwirtschafts- und Ernährungsexperten. Die Onlineveranstaltung ist öffentlich.

Die Landwirtschaft befindet sich in einem grundlegenden Umwälzungsprozess. Nicht zuletzt stehen deren Ressourcenverbrauch und Treibhausgasbilanz, aber auch das Tierwohl im Fokus. Es besteht breiter gesellschaftlicher Konsens, dass insbesondere die Tierhaltung verändert werden muss, um nachhaltig und zukunftsfähig zu werden.





Aber ist es auch denkbar, auf die Nutztierhaltung ganz zu verzichten? Welche Auswirkungen hätte das für die Landwirtschaft, für die Kulturlandschaften und die genetische Vielfalt? Welche Alternativen für das Fleisch aus dem Stall gibt es? Welchen Beitrag kann die Pflanzenforschung leisten?

Der Exzellenzcluster für Pflanzenzüchtungsforschung CEPLAS an der HHU will in mehreren Impulsvorträgen und einer Diskussionsrunde beleuchten, ob eine nachhaltige Landwirtschaft ohne Tierhaltung möglich und sinnvoll ist und welche Alternativen es für die Fleischproduktion gibt.

Referentinnen und Referenten:

Sen.-Prof. Dr. Peter Westhoff, HHU

Prof. Dr. Urs Niggli, Präsident des Instituts für Agrarökologie

Prof. Dr. Petra Kluger, Hochschule Reutlingen, Professorin für Tissue Engineering und Biofabrication

Prof. Dr. Matias Zurbriggen, HHU, Leiter des Instituts für Synthetische Biologie und Mitglied bei CEPLAS

Moderation: Lena Bauer, Journalistin



Onlineveranstaltung „Tierhaltung als Auslaufmodell – Woher soll das Fleisch der Zukunft kommen?“

Wann: 28. Oktober 2021, 17:00 bis 19:00 Uhr

Anmeldung hier!







