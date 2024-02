Dörte Frieten: Eine Stimme für zukunftsfähige Tierhaltung

(12.02.2024) Zum internationalen Tag der Frauen und Mädchen in der Wissenschaft am 11. Februar stellt die Technische Hochschule Bingen die 2022 berufene Professorin Dr. Dörte Frieten vor.



Prof. Dr. Dörte Frieten arbeitet leidenschaftlich gerne mit und vor allem für die Tiere.



Dr. Dörte Frieten wurde am 1. Februar 2022 an die Technische Hochschule Bingen als Professorin für Tierhaltung, Tierethologie, Verfahrenstechnik und Tierzüchtung berufen. Sie engagiert sich mit Leidenschaft an der Schnittstelle zwischen Agrarwissenschaft, speziell Nutztierwissenschaft, und Tiermedizin.

Gegen Ende ihres Studiums kam die sportliche Tiermedizinerin über ihre Doktorarbeit zur Kälberfütterung und -aufzucht an die TH Bingen und das Hofgut Neumühle in Rheinland-Pfalz. Nach ihrer Dissertation und einem Forschungsaufenthalt an der University of British Columbia in Kanada arbeitete sie am Thünen-Institut am Projekt „Nationales Tierwohl-Monitoring“.



Aktuell lehrt sie im Bachelor-Studiengang Agrarwirtschaft und plant zukünftige Lehrveranstaltungen in den Masterstudiengängen Landwirtschaft und Umwelt und dem geplanten internationalen Studiengang Sustainable Intensification in Agriculture.



Fokus auf Tierwohl und zukunftsfähige Nutztierhaltung

Prof. Dr. Frieten arbeitet leidenschaftlich gerne mit und vor allem für die Tiere. Besondere Freude bereitet es ihr, das Sozialverhalten von Tieren unter guten Haltungsbedingungen zu beobachten. Ihre Vision ist klar: eine zukunftsfähige und gesellschaftlich akzeptierte Umgestaltung der Nutztierhaltung.

Damit die Nutztiere unter den besten Bedingungen in Deutschland leben können, muss die Tierhaltung zum Teil grundlegend verändert werden. Prof. Dr. Frieten klärt ihre Studierenden darüber auf, wie dies realistisch und mit Fokus auf das Wohl der Tiere möglich ist.

Sie möchte den wissenschaftlichen Nachwuchs motivieren, Teil dieses Wandels zu sein. Dabei freut sie sich besonders über Studierende, die wissbegierig und engagiert mitarbeiten, Fragen stellen und sich eigene Gedanken machen, auf die sie selbst manchmal nicht kommt.

Wie alltagsnah ihre Themen sind, lässt sich in einem landwirtschaftlich geprägten Land wie Rheinland-Pfalz unmittelbar erleben. Wir alle konsumieren Lebensmittel, seien es tierische oder pflanzliche, und leben teilweise eng mit den landwirtschaftlich genutzten Tieren zusammen.

Mit ihrem Engagement für zukunftsfähige Tierhaltung und ihrem inspirierenden Einfluss auf den wissenschaftlichen Nachwuchs ist Prof. Dr. Dörte Frieten zweifellos eine Bereicherung für die akademische Welt und darüber hinaus.





Weitere Meldungen

Mehr Tierwohl oder mehr Umweltschutz? Für welches Nachhaltigkeitsziel wollen sich die Menschen in Deutschland eher engagieren: Für das Tierwohl? Oder doch für den Umweltschutz?

Weiterlesen

Feldstudie zur Impfung gegen Ebergeruch: Impfung verbessert Tier- und Umweltschutz in der Fleischproduktion Die meisten für die Mast bestimmten männlichen Ferkel werden chirurgisch kastriert. Ohne diesen Eingriff kann das Fleisch einen unangenehmen Geruch entwickeln und ist dann kaum verkäuflich

Weiterlesen

Verbesserung des Tierwohls in der Nutztierhaltung mithilfe künstlicher Intelligenz (KI) Das Projekt „VerZi - Automatische Verhaltensbewertung bei Milchziegen“ zielt darauf ab, das Tierwohl und die Tiergesundheit in der Nutztierhaltung durch automatisierte Herdenbeobachtung mithilfe künstlicher Intelligenz (KI) zu verbessern

Weiterlesen

Tierwohl in der ökologischen Landwirtschaft kommt voran Neues Verbundprojekt BioTiGer will ein transparentes und praktikables Prüfkonzept für die Tierwohlkontrolle in der ökologischen Landwirtschaft entwickeln

Weiterlesen

Automatisierte Analyse des Tierverhaltens Forschende der ETH Zürich entwickelten eine neue Methode, die mit künstlicher Intelligenz das Verhalten von Tieren auswertet

Weiterlesen

Virtuelle Stallbesichtigungen machen Schweinehaltung transparent Viele Bürgerinnen und Bürger wünschen sich mehr Tierwohl und Transparenz in der Nutztierhaltung. In den vergangenen Jahren hat die Landwirtschaft zunehmend versucht, zum Beispiel durch Hofführungen transparenter zu werden

Weiterlesen

Tierwohl in der Nutztierhaltung: Online-Umfrage gestartet Forschungsprojekt will Interesse in der Bevölkerung für einzelne Tierwohlaspekte und für eine Berichterstattung erkunden

Weiterlesen

Höhere Tierwohlstandards lassen Milchpreise steigen In einer Studie untersuchten Forscher*innen erstmals die Kosten höherer Tierwohlstandards bei der Milchproduktion und die daraus resultierenden Preiserhöhungen für Milch im Einzelhandel

Weiterlesen