Wie Elektrizität Wunden dreimal so schnell heilen kann

(19.04.2023) Chronische Wunden sind ein großes Gesundheitsproblem für Diabetiker und ältere Menschen - in extremen Fällen können sie sogar zu Amputationen führen.

In einem Projekt der Chalmers University of Technology (Schweden) und der Universität Freiburg (Deutschland) haben Forscher mit Hilfe von Elektrostimulation eine Methode entwickelt, die den Heilungsprozess beschleunigt und Wunden dreimal schneller heilen lässt.

Ein altes schwedisches Sprichwort besagt, dass man niemals eine kleine Wunde oder einen Freund in Not vernachlässigen sollte.

Bei den meisten Menschen führt eine kleine Wunde nicht zu ernsthaften Komplikationen, aber viele häufige Diagnosen erschweren die Wundheilung erheblich. Menschen mit Diabetes, Wirbelsäulenverletzungen oder schlechter Durchblutung haben eine beeinträchtigte Wundheilungsfähigkeit.

Das bedeutet ein höheres Risiko für Infektionen und chronische Wunden - was auf Dauer zu so schwerwiegenden Folgen wie Amputationen führen kann.

Nun hat eine Forschergruppe von Chalmers und der Universität Freiburg eine Methode entwickelt, die den Heilungsprozess durch elektrische Stimulation beschleunigt.

"Chronische Wunden sind ein großes gesellschaftliches Problem, über das wir nicht viel hören. Unsere Entdeckung einer Methode, mit der Wunden bis zu dreimal schneller heilen können, kann unter anderem für Diabetiker und ältere Menschen, die oft sehr unter nicht heilenden Wunden leiden, einen Wendepunkt darstellen", sagt Maria Asplund, außerordentliche Professorin für Bioelektronik an der Chalmers University of Technology und Forschungsleiterin des Projekts.

Elektrische Steuerung von Zellen für schnellere Heilung

Die Forscher gingen von einer alten Hypothese aus, wonach die elektrische Stimulation geschädigter Haut zur Wundheilung genutzt werden kann. Die Idee ist, dass Hautzellen elektrotaktisch sind, was bedeutet, dass sie in elektrischen Feldern in eine bestimmte Richtung "wandern". Das heißt, wenn ein elektrisches Feld in einer Petrischale mit Hautzellen angelegt wird, hören die Zellen auf, sich wahllos zu bewegen, und beginnen, sich in dieselbe Richtung zu bewegen.



Die Forscher untersuchten, wie dieses Prinzip genutzt werden kann, um die Zellen elektrisch zu lenken, damit Wunden schneller heilen. Mit einem winzigen Chip konnten die Forscher die Wundheilung in künstlicher Haut vergleichen, indem sie eine Wunde mit Strom stimulierten und eine ohne Strom heilen ließen. Die Unterschiede waren frappierend.

"Wir konnten zeigen, dass die alte Hypothese über die elektrische Stimulation genutzt werden kann, um Wunden deutlich schneller heilen zu lassen. Um genau zu untersuchen, wie das bei Wunden funktioniert, haben wir eine Art Biochip entwickelt, auf dem wir Hautzellen kultiviert haben, in die wir dann winzige Wunden gesetzt haben. Dann haben wir eine Wunde mit einem elektrischen Feld stimuliert, was offensichtlich dazu führte, dass sie dreimal so schnell heilte wie die Wunde, die ohne elektrische Stimulation heilte", sagt Maria Asplund.