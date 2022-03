Anatomage präsentiert mit Anatomage Table Vet das detaillierteste digitale Hundemodell der Welt

(08.03.2022) Anatomage Inc., Marktführer in der medizinischen 3D-Virtualisierungstechnologie, veröffentlichte den Anatomage Dog – das detaillierteste digitale Hundemodell der Welt.

Er ist Teil des Anatomage Table Vet, eines neuen virtuellen Seziertisches, der auf die Veterinärmedizin, Zoologie und andere relevante Studiengänge im Bereich Gesundheit und Medizin zugeschnitten wurde.

Anatomage Table Vet: neue Möglichkeiten für Veterinärmediziner

In der Veterinärmedizin gibt es zwar eine Reihe von Fachbüchern zur Ergänzung des Unterrichts, doch reichen diese aufgrund der begrenzten visuellen Darstellungen oft nicht aus, um Lernende zu interessieren und begeistern. Umgekehrt gibt es viele visuell fokussierte Nachschlagewerke für Studierende der menschlichen Anatomie, die Basis für erfolgreiche medizinische Studiengänge wie Physiologie und Pathologie sind.



Anatomage Table Vet



Der Anatomage Table Vet mit dem Anatomage Dog wurde dafür entwickelt, um dieses Manko begrenzter Anschauungsmaterialien in der Veterinärmedizin wieder wettzumachen. Auch in dieser Disziplin sollen visuelle state-of-the-art Tools Studierenden zur Verfügung stehen und ihnen gleich wie in der Humanmedizin zum Erfolg zu verhelfen.

Erster detailgetreuer anatomischer Digitalatlas eines Hundes

Der Anatomage Dog ist der erste detailgetreue anatomische Digitalatlas eines Hundes, der die inneren Organe, das Gefäßsystem und die Muskel- und Skelettstrukturen umfassend darstellt. Der Anatomage Dog basiert auf realen Hundedaten und weist daher ein Höchstmaß an anatomischer Genauigkeit auf.

Alle seine volumetrischen 3D- und Einzelstrukturen sind getrennt aufbereitet, sodass Nutzer alle Strukturen Schicht für Schicht entfernen können, um innere Details darzustellen. Alle einzelnen Strukturen sind vollständig mit Anmerkungen versehen. Die Technologie unterstützt damit den interaktiven Lernansatz für angehende Tiermediziner und liefert umfassendes Anatomiematerial des Hundes.

Auch Katze, Frosch und Maus digital sezierbar

Der Anatomage Dog ist nicht der einzige verfügbare digitale Tierkadaver. Nutzer des Anatomage Table Vet können ebenso die Leiche einer Katze, eines Frosches oder einer Maus sezieren. Dank der 280 CT-Aufnahmen von Tieren, die im System inbegriffen sind, wird das Studium der vergleichenden Anatomie enorm verbessert.

Der Anatomage Table Vet verschafft tiermedizinischen Lehrkräften eine Sektionsplattform der makroskopischen Anatomie mit einer bahnbrechenden Verbesserung der Bildungsqualität. Er dient nicht nur der Physiologie und Pathologie als 3D-Anatomiemodell für Tiere, sondern darüber hinaus auch vielen anderen biologischen Anwendungen inklusive Tierversuche.

Netters Atlas der Hundeanatomie

Jack Choi, Geschäftsführer von Anatomage, sagt: „Wir freuen uns, eine veterinärmedizinische Version des Anatomage Tables zusammen mit dem weltweit detailliertesten anatomischen 3D-Hundeatlas erstmals vorstellen zu dürfen. Nach jahrelanger Entwicklung des Anatomage Dogs verfügen wir rund tausend anatomische Strukturen, die von einem realen Hunde-Scan segmentiert wurden. Diese vaskulären Strukturen können nun bis ins kleinste Detail angezeigt werden. Die Entwicklungsphase war geprägt nach der Suche um zuverlässige Quellen, um einige der schwierigsten anatomischen Strukturen zu verstehen.





Jack Choi, CEO Anatomage



Nachdem uns alle verfügbaren Quellen nicht detailliert genug waren, entwarfen wir das Modell selbst, anhand sorgfältiger Bearbeitung aller Bilder. Als weltweit erstes Unternehmen, das diese Technologie vorantreibt, sind wir ziemlich stolz auf das, was wir hier erreicht haben. Der Anatomage Dog kann durchaus als der neue „Netters Atlas der Hundeanatomie“ verstanden werden. Ich glaube, die gesamte Veterinärindustrie wird von diesen neu verfügbaren Daten enorm profitieren.“

Weitere Informationen zum Anatomage Table Vet unter: www.anatomage.com/table-vet