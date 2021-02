HUNDERUNDEN #13: Knochenchirurgie - Was hilft bei Brüchen?

(26.02.2021) Prof. Dr. Stephan Neumann ist Leiter der Kleintierklinik des Tierärztlichen Institutes der Georg-August-Universität in Göttingen.

In seinem Fachbeitrag in der aktuellen Ausgabe des Tierarztmagazins vermittelt er anschaulich Operationskenntnisse in der Knochenchirurgie.







Er sagt: „Bei allem Unglück, welches ein gebrochenes Bein darstellt, bedenken Sie, dass eine gut ausgeheilte Fraktur zu einer uneingeschränkten Nutzung des Beins führt. In diesem Sinne: Hals- und Beinbruch!" ´

Artikel online abrufbar unter www.hunderunden.de/vets/fachartikel/knochenchirurgie

Wer lieber den Beitrag in gedruckter Form liest, fordert kostenlos die Ausgabe HUNDERUNDEN #13 mit dem Beitrag von Prof. Dr. Stephan Neumann an - Email an moll@mollmedia.de genügt.











