#JUST4VETS - Update: Chirurgische Therapie des Mastzelltumors beim Hund

(11.06.2021) PD Dr. Mirja Nolff ist seit 2019 als Leitende Oberärztin der Weichteil- und Onkologischen Chirurgie im Tierspital Zürich angestellt.



Die Fluoreszenz-Darstellung während der OP gehört zu einer der spannendsten Entwicklungen in der Weichteilchirurgie



In ihrem Beitrag in der aktuellen Ausgabe von HUNDERUNDEN schreibt sie: "Die Fluoreszenz-Darstellung während der OP gehört zu einer der spannendsten Entwicklungen in der Weichteilchirurgie.“

Den Artikel gibt es online unter Just4Vets.

Wer Interesse an der aktuellen Ausgabe des Tierarztmagazins HUNDERUNDEN #15 hat, schreibt eine kurze Mail an moll@mollmedia.de.











