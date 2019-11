Neue Publikation zu Pankreastumore beim Hund

(20.11.2019) Pankreatitis oder Tumor? Publikation von Heike Aupperle-Lellbach (Laboklin, Bad Kissingen) ab sofort kostenlos online!

Der im Journal of Comparative Pathology erschienene Artikel „Characterization of 22 Canine Pancreatic Carcinomas and Review of Literature” von H. Aupperle-Lellbach et al. steht Ihnen ab sofort für etwa 40 Tage online zur Verfügung.





Take home message:

Bei einer Erhöhung entsprechender Laborparameter muss neben einer Pankreatitis differentialdiagnostisch auch ein Pankreastumor in Betracht gezogen werden

Link: Sie finden den Artikel hier!





Artikel kommentieren

Weitere Meldungen

Rätselhafter Fall des Monats: Inappetenz und Gewichtsverlust bei einem Hund - mit Auflösung Im Fall des Monats September stellt Laboklin eine 8 Jahre alte, kastrierte Collie-Hündin mit Inappetenz und Gewichtsverlust vor

Weiterlesen

Rätselhafter Fall des Monats: ein Hund mit Schmerzen - mit Auflösung! Im Fall des Monats August stellt Laboklin einen 6 Jahre alten, kastrierten Deutscher Schäferhund mit Bewegungsunlust, verminderter Futteraufnahme, Lethargie und exfoliativen Hautläsionen vor

Weiterlesen

Generalisierte Lymphadenopathie bei einem Hund: Auflösung Das kleinzellige Lymphom ist eine niedrig-maligne Erkrankung mit indolentem klinischem Verlauf. Eine vollständige Diagnosesicherung benötigt neben der zytologischen Untersuchung häufig weitere Untersuchungen wie Histopathologie

Weiterlesen

Generalisierte Lymphadenopathie bei einem Hund Im Fall des Monats Mai stellt Laboklin eine Französische Bulldogge mit einer mittelgradigen Lymphadenomegalie vor

Weiterlesen

Auflösung des rätselhaften Falls des Monats: Mediastinale Masse bei einem Hund Nun hatten Sie eine Woche lang Zeit zu grübeln und eine Diagnose zum LABOKLIN „Fall des Monats“ der letzten Woche zu stellen. Wir wollen Sie auch nicht länger auf die Folter spannen, deshalb hier die Auflösung

Weiterlesen

Rätselhafter Fall des Monats: Mediastinale Masse bei einem Hund Zum Miträtseln möchte Laboklin Ihnen monatlich einen spannenden Praxis-Fall aus den verschiedensten Fachbereichen der Tiermedizin vorstellen. Hier finden Sie den Fall des Monats Januar 2019

Weiterlesen

Fallbericht: Chinesische Hühner-Trockenfleischsnacks als Ursache von Nierenfunktionsstörungen bei Hunden Aus dem Labor INVITRO und der Tierklinik Strebersdorf: erster beschriebener Fall in Österreich

Weiterlesen

Fallbericht: Pruritus beim Hund durch Sarkoptesräude Dr. Claudia Ouschan beschreibt einen Fall von lokalisierter Sarkoptesräude bei einem 7 Jahre alten Nova Scotia Duck Tolling Retriever

Weiterlesen