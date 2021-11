KATZENMEDIZIN: Fütterung von Katzen-Senioren

(05.11.2021) PD Dr. Anne Mößeler ist Fachtierärztin für Tierernährung und Diätetik und führt seit 2017 eine Praxis für tierärztliche Ernährungsberatung in der Nähe von Hannover (www.praxis-moesseler.de).





In der aktuellen Ausgabe der KATZENMEDIZIN schreibt sie: "Die Ansprüche an die Ernährung sind bei älteren Katzen höchst individuell – pauschale Aussagen zum Energiebedarf und idealem Nährstoffprofil sind daher nicht möglich; vielmehr muss die Ernährung an die individuellen Bedürfnisse (unter Berücksichtigung von BCS, MCS und ggf. vorliegenden Erkrankungen) angepasst werden.“

Den Artikel gibt es online unter https://just4vets.online/katzenmedizin/katzensenioren, bzw. in der Ausgabe KATZENMEDIZIN #6.



Foto: Sabine Schroll, Krems