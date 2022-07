KATZENMEDIZIN: Wenn die Zähne schmerzen – Zahnresorptionen bei der Katze

(30.06.2022) Mag. Melanie Schwendinger ist Mitglied der deutschen sowie der österreichischen Gesellschaft für Tierzahnheilkunde und betreibt seit Dezember 2020 die Tierarztpraxis im Schwabachgrund in Erlangen mit Tätigkeitsschwerpunkt Tierzahnheilkunde.





In ihrem Artikel „Zahnresorptionen bei der Katze“ sagt sie: „Um Diagnostik und Therapie von Zahnerkrankungen state-of-the-art durchführen zu können, ist in der Zahn-OP intraorales Dentalröntgen auch in der Tiermedizin mittlerweile unumgänglich.

Vor der Durchführung einer Extraktion und auch zur Therapiekontrolle müssen auswertbare Röntgenbilder der betroffenen Zähen angefertigt werden." Artikel online unter https://just4vets.online/katzenmedizin/zahnresorptionen, bzw. in der Druckversion in der Ausgabe KATZENMEDIZIN 10.