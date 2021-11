Verwechslung von Dateien: Studie zu Ivermectin und COVID-19 zurückgezogen

(05.11.2021) In der nun zurückgezogenen Studie im Libanon sollte die Wirksamkeit von Ivermectin zur Verringerung der Viruslast von SARS-CoV-2 untersucht werden.

Ursprünglich wurde die Studie im Mai im Journal „Viruses“ veröffentlicht und trägt den Titel „Effects of a Single Dose of Ivermectin on Viral and Clinical Outcomes in Asymptomatic SARS-CoV-2 Infected Subjects: A Pilot Clinical Trial in Lebanon“ (https://www.mdpi.com/1999-4915/13/6/989).

In dieser Studie sollte die Wirksamkeit von Ivermectin, einem von der FDA zugelassenen Medikament, in Bezug auf den klinischen Nutzen und die Verringerung der Viruslast von SARS-CoV-2 bei asymptomatischen Personen, die im Libanon positiv auf dieses Virus getestet wurden, untersucht werden.

Laut dem Abstract wurde eine randomisierte kontrollierte Studie mit 100 asymptomatischen libanesischen Patienten durchgeführt, die positiv auf SARS-CoV2 getestet wurden. Fünfzig Patienten erhielten eine Standardpräventivbehandlung, hauptsächlich Nahrungsergänzungsmittel, und die Versuchsgruppe erhielt eine einmalige Dosis Ivermectin (je nach Körpergewicht), zusätzlich zu denselben Nahrungsergänzungsmitteln wie die Kontrollgruppe.

Die Autoren der Studie, die zeigen sollte, dass Ivermectin zur Behandlung von Patienten mit SARS-CoV-2 geeignet ist, zogen ihre Arbeit zurück, nachdem sie eingeräumt hatten, dass ihre Daten durcheinandergeraten waren.

Ursprünglich waren sie laut Abstract zum Ergebnis gekommen, dass „[scheint] Ivermectin in einer randomisierten Behandlung von asymptomatischen SARS-CoV-2-positiven Personen wirksam klinische Vorteile zu bieten, die effektiv zu weniger Symptomen, einer geringeren Viruslast und weniger Krankenhauseinweisungen führen.“

Die Autoren schränkten aber schon damals ein: „Um diese Schlussfolgerung weiter zu untermauern, sind jedoch größere Studien erforderlich.“

Im Oktober hegte die BBC in einem Bericht erste Zweifel: „Ivermectin: How false science created a Covid 'miracle' drug“ (https://www.bbc.com/news/health-58170809). Der Bericht ließ nichts an Deutlichkeit offen: „Die BBC kann aufdecken, dass mehr als ein Drittel der 26 Hauptversuche mit dem Medikament zur Verwendung bei Covid schwerwiegende Fehler oder Anzeichen für möglichen Betrug aufweisen. Keine der übrigen Studien liefert überzeugende Beweise für die Wirksamkeit von Ivermectin.“

Dr. Kyle Sheldrick, Mediziner und Forscher an der Universität von New South Wales in Sydney, und Mitglied der Gruppe, die die Studien untersuchte, identifizierte gegenüber der BBC folgende Hauptprobleme:

die gleichen Patientendaten wurden mehrfach verwendet - für angeblich unterschiedliche Personen

die Auswahl der Patienten für die Testgruppen erfolgte nicht zufällig

Zahlen, die in der Natur nicht vorkommen können

falsch berechnete Prozentsätze





In der Meldung über die Zurückziehung der Studie (https://www.mdpi.com/1999-4915/13/11/2154/htm) heißt es: „Nach der Veröffentlichung wandten sich die Autoren an die Redaktion, weil sie einen Fehler in den für die statistische Analyse verwendeten Dateien festgestellt hatten. Im Rahmen unseres Beschwerdeverfahrens wurde eine Untersuchung durchgeführt, die den von den Autoren gemeldeten Fehler bestätigte. Diese Rücknahme wurde vom Chefredakteur der Zeitschrift genehmigt.“





