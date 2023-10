Fabian Leendertz erhält den Hamburger Wissenschaftspreis 2023 „One Health“

(12.10.2023) Fabian Leendertz, Direktor des Helmholtz-Instituts für One Health (HIOH) in Greifswald und ein international führender Experte für Zoonosen, erhält den Hamburger Wissenschaftspreis 2023 zum Thema „One Health“.



Fabian Leendertz



Die Akademie der Wissenschaften in Hamburg würdigt die Forschungsarbeit des Tierarztes und Mikrobiologen zum One-Health-Konzept, wonach die Gesundheit von Mensch, Tier und Umwelt eng zusammenhängt.

Den mit 100.000 Euro dotierten Preis stiftet die Hamburgische Stiftung für Wissenschaften, Entwicklung und Kultur Helmut und Hannelore Greve. Der Preis wird am 30. November 2023 im Hamburger Rathaus verliehen. Schirmherr ist der Erste Bürgermeister der Freien und Hansestadt Hamburg.

Prof. Dr. Fabian Leendertz erforscht seit mehr als 20 Jahren Zoonosen, also vorrangig Krankheitserreger aus dem Tierreich, die auf den Menschen überspringen.

Er gehört zu den weltweit führenden Experten auf diesem Gebiet und hat sich einen Namen gemacht bei der Ad-hoc-Untersuchung der Ursprünge tödlicher Krankheitsausbrüche wie Anthrax, Ebola, Affenpocken und SARS-CoV-2.

Im Zentrum seiner Forschung stehen die afrikanischen Tropen. Dort ist das Auftreten von neuartigen Zoonosen besonders wahrscheinlich aufgrund großer biologischer Vielfalt, intensiver und häufiger Mensch-Tier-Kontakte, starker Umweltveränderungen auch durch den Klimawandel, steigender Mobilität und einer unzureichenden Gesundheitsinfrastruktur.

Als Gründungsdirektor des 2021 gegründeten Helmholtz-Instituts für One Health (HIOH) in Greifswald erhält Fabian Leendertz die Möglichkeit, seinen Forschungsschwerpunkt auszuweiten und das One-Health-Konzept etwa zum Erforschen der Entstehung und Ökologie von Zoonosen zu nutzen.

Aktuell arbeitet er mit seinem Team vor allem an der Etablierung einer großangelegten One-Health-Langzeit-Beobachtungsstudie in zwei afrikanischen Modellregionen, die über Jahrzehnte laufen soll.

„Unser Ziel ist, dass wir am Beispiel von zwei afrikanischen Regionen zeigen, wie das One-Health-Konzept ganz praktisch funktionieren kann“, sagt Fabian Leendertz. „Zum anderen geht es darum, so ein Projekt zur Surveillance, also zur Überwachung und Pandemieprävention, kopierbar und skalierbar zu machen, also übertragbar auf andere Regionen der Welt.“

Mit der Vergabe des Hamburger Wissenschaftspreises 2023 an Fabian Leendertz würdigt die Akademie der Wissenschaften in Hamburg dessen grundlegende Arbeiten auf dem Gebiet der zoonotischen Infektionskrankheiten unter Anwendung des One-Health-Gedankens.

Leendertz‘ Forschungsarbeiten tragen wesentlich zu einem besseren Verständnis der Mechanismen von Krankheitsentstehung und -übertragung zwischen Menschen, Tieren und der Umwelt bei.

Mit der One-Health-Langzeit-Beobachtungsstudie in afrikanischen Ländern südlich der Sahara leistet der Veterinär und Mikrobiologe einen wichtigen Beitrag zur Prävention von Epidemien und Pandemien.

Das Preisgeld in Höhe von 100.000 Euro wird Fabian Leendertz für die Vorarbeiten zu dieser großangelegten Studie des Greifswalder Helmholtz-Instituts für One Health (HIOH) nutzen. So wird ein Team aus Anthropologinnen und Anthropologen in den nächsten Monaten in der Zentralafrikanischen Republik und an der Elfenbeinküste mit beteiligten Bürgerinnen und Bürgern Möglichkeiten, Grenzen und Rahmenbedingungen der Zusammenarbeit in interkultureller Hinsicht ausloten.

Prof. Dr. Mojib Latif, Präsident der Akademie der Wissenschaften in Hamburg: „Die Akademie der Wissenschaften in Hamburg fördert besonders die interdisziplinäre Forschung. Wir leben in Zeiten von sich schnell und drastisch verändernden Umweltbedingungen, was die Entstehung neuartiger Infektionskrankheiten begünstigt.

Um diese Herausforderung meistern zu können, bedarf es eines interdisziplinären Forschungsansatzes wie dem des One-Health-Konzeptes, das die Gesundheit von Menschen, Tieren und der Umwelt zusammendenkt. Der diesjährige Preisträger Fabian Leendertz gehört zu den Pionieren in diesem Bereich.“

Prof. Dr. Josef Penninger, Wissenschaftlicher Geschäftsführer des Helmholtz-Zentrums für Infektionsforschung (HZI): „Um auch in Zukunft den Herausforderungen von Infektionskrankheiten gewachsen zu sein, brauchen wir einen holistischen One-Health-Ansatz, der nicht nur die Menschen in den Mittelpunkt stellt, sondern auch das Zusammenspiel mit Klimaveränderungen, Tieren und der Umwelt berücksichtigt.

Fabian Leendertz ist ein Vorreiter auf diesem Gebiet, der mit seinen bisherigen Arbeiten tiefe Einblicke in die Übertragung von Zoonosen ermöglicht hat. Er wird auch zukünftig zur wirksamen Pandemieprävention beitragen und das One-Health-Konzept mit seiner exzellenten Forschung weiter voranbringen.“

Prof. Dr. Katharina Riedel, Rektorin der Universität Greifswald und kommissarische Gründungsdirektorin des HIOH 2021/22: „Die Universität Greifswald hat mit Fabian Leendertz einen international hervorragend ausgewiesenen Wissenschaftler berufen, der ein exzellentes Forschungsteam um sich versammelt hat, mit dem er sich dem Thema ‚One Health‘ mit beindruckendem Engagement und großer Leidenschaft widmet.

Die von ihm vorangetriebene Integration komplementärer Expertisen der HIOH-Gründungspartner Friedrich-Loeffler-Institut, Universitätsmedizin und Universität Greifswald legt den Grundstein für ein besseres Verständnis der Entstehung, Verbreitung und Pathogenese von Zoonosen und der Entwicklung wirksamer und nachhaltiger Strategien zu deren Prävention und Therapie.“