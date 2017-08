Neues Forschungsprojekt zu Mensch-Tier-Beziehungen im Ruhrgebiet

Wie finden Brieftauben ihren Heimweg? Welche Rolle spielt die Umwelt? Mit dieser Frage beschäftigen sich auch Forschungsgruppen an den Universitäten Zürich und Oxford. Die renommierte Wissenschaftszeitschrift CURRENT BIOLOGY hat in ihrer aktuellen Ausgabe (Current Biology 14, 27. Juli 2004) die Forschungsergebnisse der Zürcher Forschungsgruppe um Professor Lipp vom Anatomischen Institut der Universität Zürich publiziert, die in den letzten drei Jahren mehr als 200 Flugpfade von Tauben um Rom herum erfasst und mit Hilfe einer neuen mathematisch-statistischen Methode analysiert hat

