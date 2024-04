Paper of the Month April 2024: Screen interaction behavior in companion dogs: Results from a dog owner survey

(25.04.2024) Welches TV-Programm wohl unsere Hunde wählen würden? Neue Forschungen der School of Veterinary Medicine an der University of Wisconsin-Madison geben darauf einige Antworten.





Das Hauptinteresse der Studie lag jedoch weniger darin, unsere vierbeinigen Freunde vor den Fernseher zu locken, sondern ein langjähriges Problem in der Tiermedizin zu lösen.

Das Forschungsteam rund um Freya Mowat, Ophtalmologin und Professorin im Fachbereich Chirurgie, hat vor zwei Jahren eine Studie gestartet um eine empfindlichere Methode zur Beurteilung der Sehkraft von Hunden zu entwickeln.



Die Hypothese war, dass Videos das Potenzial haben, die Aufmerksamkeit eines Hundes ausreichend lange zu halten, um die Sehfunktion zu beurteilen. Die Studie, kürzlich im Journal "Applied Animal Behaviour Science" veröffentlicht, ergab, dass Hunde am meisten von Videos mit anderen Tieren fasziniert sind. Inhalte mit anderen Hunden waren am beliebtesten.



Ausgewertet wurde ein webbasierter Fragebogen von knapp 1.300 Teilnehmern. Dabei wurde das Verhalten und die Reaktionen von Hunden auf bestimmte Videos ohne Ton analysiert.



Einige interessante Ergebnisse waren:



Alter und Sehkraft beeinflussen das Interesse eines Hundes am Bildschirm.

Hunde aus den Rassen Jagd- und Hütehunde schauen sich alle Inhalte mehr an als andere Rassen.

Videos mit Tieren waren am beliebtesten, wobei andere Hunde die faszinierendsten Objekte zum Anschauen waren.

Menschen sind für Hunde wenig interessant und landeten auf dem neunten Platz von 17 vordefinierten Kategorien.

Zeichentrickfilme waren für mehr als 10% der Hunde interessant.

Bewegungen auf dem Bildschirm waren ein starker Anreiz zur Bildschirmaufmerksamkeit.

Ein zukünftiges Ziel des Forschungsteams ist es, videobasierte Methoden zur Bewertung von Veränderungen in der visuellen Aufmerksamkeit von Hunden im Alter zu entwickeln und zu optimieren.

Die Zuverlässigkeit und Gewöhnung an solch einen Test sind wichtige Aspekte, die in wiederholten Untersuchungen in Längsschnittstudien berücksichtigt werden müssen.





