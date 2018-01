AfriBiRds: NABU startet Projekt in Afrika

(26.01.2018) Milliarden Zugvögel legen auf ihren Wanderungen zwischen ihren afrikanischen Überwinterungs- und europäischen Brutgebieten jedes Jahr Tausende Kilometer zurück.

Auf ihren Reisen sind sie unterschiedlichen Gefahren, extremen Wetterbedingungen und rauen Ökosystemen wie der Sahara ausgesetzt. In den letzten Jahrzehnten ist ein starker Rückgang wandernder Landvögel zu verzeichnen.

Um herauszufinden, warum die Zahl der europäischen Zugvögel abnimmt und welche Schutzmaßnahmen zu ergreifen sind, haben der NABU und BirdLife International das gemeinsame Projekt AfriBiRds gestartet.

Der erste Schritt ist, ein effektives Vogelmonitoring zunächst in afrikanischen Biosphärenreservaten und anschließend in ganzen Staaten aufzubauen.



„Der NABU besitzt bereits umfangreiche Erfahrung in den Bereichen Vogelerfassung und Vogelbeobachtung in Deutschland. Außerdem unterstützen wir seit vielen Jahren den Schutz der Zugvögel in ihren Winterquartieren.



Mit dem AfriBiRds-Projekt vertiefen wir die Zusammenarbeit unter afrikanischen Biosphärenreservaten und bauen wichtige Kapazitäten im Vogelmonitoring auf“, sagte Thomas Tennhardt, NABU-Vizepräsident und Leiter des Fachbereiches Internationales.

In den kommenden Wochen werden in den Pilotregionen des Projekts, dem Comoé-Biosphärenreservat in der Elfenbeinküste und dem Omo-Biosphärenreservat in Nigeria, über 60 Experten aus sieben Ländern und aus 15 afrikanischen UNESCO-Biosphärenreservaten zusammenkommen.



Mit Partnern wie Observation International und Southern Bird Atlas Project soll auf Einladung des NABU und BirdLife International eine einfach anwendbare, kostengünstige und standardisierte Methodik zur Erfassung von Vogelbeständen, insbesondere paläarktischen Zugvögeln, für afrikanische Biosphärenreservate entwickelt werden.



Eine Anwendung für mobile Endgeräte soll vorgestellt und von den Teilnehmern im Feld getestet werden.



Die Speisung der Daten in eine digitale Datenbank ermöglicht einen einfachen und schnellen Datenaustausch zwischen den Biosphärenreservaten. Zugvögel und deren Bestände im afrikanischen Winterquartier werden durch AfriBiRds in Zukunft besser und präziser dokumentiert und beobachtet.



Dies ist wichtig, um den Rückgang europäischer Zugvögel besser zu verstehen und vermeiden zu können und ist daher eine zentrale Forderung des Schutzprogramms für ziehende Landvögel (AEMLAP) der Bonner Konvention zum Schutz wandernder Tierarten (CMS).

Die weitere Erprobung des Instruments erfolgt vor Ort durch die BirdLife-Partnerverbände SOS Forêts in der Elfenbeinküste und Nigerian Conservation Foundation in Nigeria.













Artikel kommentieren

Weitere Meldungen

Bestandszählung seltener Wiesenvogelarten Oberösterreichs Die Vogelschutzorganisation BirdLife veröffentlicht die Ergebnisse der diesjährigen Bestandszählung seltener Wiesenvogelarten Oberösterreichs

Weiterlesen

Änderung der EU-Naturschutzrichtlinien: Schutz von 234 Vogelarten gefährdet Am 8. Juni will die EU-Kommission beraten, ob sie die EU-Naturschutzrichtlinien ändert. Dabei geht es auch darum, ob bislang geschützte Tierarten wieder gejagt werden dürfen

Weiterlesen

Schutzgebiete sollen Ausrottung der Kasuare in Papua verhindern Göttinger Biologen untersuchen Folgen der Waldzerstörung auf den Kasuar in Neuguinea

Weiterlesen

Rotmilan-Schutzprojekt soll Lebensräume sichern Mehr als die Hälfte aller weltweit vorkommenden Rotmilane brüten in Deutschland. Der Bestand geht jedoch seit Jahren zurück. Ein neues Projekt im Bundesprogramm Biologische Vielfalt soll durch praktische Maßnahmen und Beratung der Landwirtschaft die Brut- und Lebensbedingungen für die Greifvogelart verbessern

Weiterlesen

Positive Trendwende für zwölf bedrohte Vogelarten in Deutschland Für zwölf bedrohte Vogelarten besteht neue Hoffnung: Die Brutbestände von Rohrdommel, Großtrappe, Zippammer und sechs weiteren Arten nehmen zum ersten Mal seit mindestens 25 Jahren wieder zu

Weiterlesen

Erntezeit: Gefahr für bodenbrütende Wiesenweihe und ihre Jungvögel Goldgelbe Getreidefelder und trockenes Erntewetter lässt die Mähdrescher derzeit nicht stillstehen - eine kritische Zeit für die Brut der streng geschützten Wiesenweihe. Bestens getarnt mit bräunlichem bis grauen Gefieder übersehen die Landwirte beim Mähen nicht nur die Gelege

Weiterlesen

Greifvogelsilhouetten sind wirkungslos Das Bundesamt für Naturschutz (BfN) in Bonn hat jetzt eine neue Broschüre vorgestellt, die Tipps für das vogelfreundliche Bauen mit Glas und Licht gibt

Weiterlesen

Über 100 internationale Vogelschutzexperten im Weltvogelpark Walsrode Über 100 Vogelschutzexperten aus 22 Ländern haben sich vom 18. bis 22. April 2012 im Weltvogelpark Walsrode zum internationalen Artenschutztreffen der Europäischen Vereinigung der Zoos und Aquarien (European Association of Zoos and Aquaria / EAZA) getroffen

Weiterlesen