Fachliche Integration für den Artenschutz

(03.08.2021) Innovation entsteht durch Vermittlung von Forschungsergebnissen in die Praxis

Fachübergreifende Forschung in Wissenschaften, Förderprogrammen und Medien wird immer bedeutender. In einem kürzlich veröffentlichten Artikel in "Basic and Applied Ecology" diskutieren die Ökologin Bea Maas von der Universität Wien und ihre internationalen Ko-Autor*innen die Chancen und Herausforderungen dieser fachlichen Integration.





Mit zahlreichen Beispielen aus der Vogel- und Fledermausforschung zeigen sie, wie unterschiedliche Disziplinen wie Biologie, Psychologie und Technologie gemeinsam zur nachhaltigen Entwicklung von Agrarlandschaften beitragen und diese verbessern können.

Die Globalen Ziele der Vereinten Nationen stellen konkrete Anforderungen an nachhaltige Entwicklung, die oft im Spannungsfeld zwischen Gesellschaft, Wirtschaft und Umwelt stehen. Starke Partnerschaften werden als Schlüssel zum Erreichen der Sustainable Development Goals hervorgehoben.

"Von der Forschung zur Praxis ist das nicht anders", erklärt Bea Maas, die Hauptautorin des aktuellen Perspektiven-Artikels in der Zeitschrift Basic and Applied Ecology. Sie und ihre Kolleg*innen plädieren für mehr fachübergreifende Zusammenarbeit zwischen unterschiedlichen Disziplinen und Interessensgruppen. Ob und wie diese Zusammenarbeit zur Erreichung von Nachhaltigkeitszielen beitragen kann, hängt laut den Forscher*innen davon ab, ob Erkenntnisse anderer Fachbereiche lediglich berücksichtigt oder tatsächlich integriert werden.

Nach Ansicht der Autor*innen werden multi-, inter- und transdisziplinäre Forschungsansätze oft verwechselt oder als Synonyme verwendet – obwohl sie sich durch den steigenden Grad an Integration verschiedener Fachbereiche unterscheiden. Zudem fehle es an Unterstützung für die Vermittlung zwischen Fachkreisen und den jeweiligen Entscheidungsträger*innen und damit in die Praxis.

"Eine verstärkte fachliche Begleitung von integrativer, fachübergreifender Forschung hat ein enormes Potenzial, Innovation in der Ökologie und darüber hinaus zu fördern", resümiert Mitautorin Carolina Campo-Ariza von der Universität Göttingen.

Win-Win durch integrative Ansätze

Am Beispiel der von Vögeln und Fledermäusen vermittelten Ökosystemleistungen betonen die drei Autor*innen die enge Verknüpfung von Gesellschaft, Wirtschaft und Umwelt in der Nachhaltigkeitsentwicklung. "Wir wissen viel mehr über die Nutzung dieser Möglichkeiten, als wir tatsächlich umsetzen", erklärt Mitautor Christopher Whelan von der Chicago University.

Die Wissenschafter*innen diskutieren Vorteile fachlicher Integration wie erhöhte Datenqualität, Innovation und Produktivität ebenso wie mögliche Fallstricke dieser Ansätze.

"Ein schrittweiser Aufbau ist entscheidend für den Erfolg integrativer Zusammenarbeit", erklärt Maas. Sie und ihre Kolleg*innen beschreiben anhand von internationalen Beispielen aus der Vogel- und Fledermausforschung, wie dadurch Kosten gespart und die Umsetzung von Forschungsergebnissen gefördert werden können.

Maas schlussfolgert: "Viele Vogel- und Fledermausarten sowie ihre wirtschaftlich wertvollen Ökosystemleistungen hätten ohne integrative Ansätze gar nicht erst geschützt werden können. Diese Win-Win-Denkweise kann uns in der nachhaltigen Entwicklung einen entscheidenden Schritt weiterbringen."

Publikation

Bea Maas et al. Cross-disciplinary approaches for better research: the case of birds and bats. Basic and applied ecology. 2021







Weitere Meldungen

ESCCAP: Neue Empfehlung zu parasitären Erkrankungen bei Kleintieren Im Juli 2017 veröffentlichte der europäische Verband von Veterinärparasitologen ESCCAP die erste Empfehlung für die Bekämpfung von Erkrankungen der wichtigsten Parasiten und Pilzinfektionen bei Kleintieren in Europa

Weiterlesen

Osterhase oder Osterkaninchen? Forscher suchen bei einer Osteraktion Wildkaninchen und Feldhasen in den Städten und Dörfern Baden-Württembergs

Weiterlesen

Der Feldhase - Tier des Jahres 2015 - steht für Verlust an Artenvielfalt auf dem Acker Die Hauptpaarungszeit des Feldhasen (Lepus europaeus) erreicht ihren Höhepunkt zwar erst im März, aber die Paarungszeit beginnt vielerorts schon im Januar

Weiterlesen

Feldhasen verlieren Lebensräume durch intensive Landwirtschaft Hasen haben vor Ostern Hochkonjunktur. Sie sind aus Schokolade, haben Marzipan oder Nougat im hohlen Bauch und erobern sich die Lebensräume der Menschen. Die Populationsdichte in Supermärkten ist derzeit erschreckend hoch

Weiterlesen

Der Osterhase ist kein Kaninchen! Kaninchen und Feldhase sind nur weitläufig verwandt und recht einfach zu unterscheiden

Weiterlesen

Superfetation: Fortpflanzungserfolg der Feldhasen Europäische Feldhasen können erneut trächtig werden, auch wenn der vorherige Wurf noch nicht geboren ist, das erhöht ihren Fortpflanzungserfolg

Weiterlesen

Lepus der Feldhase hoppelt für die Deutsche Wildtier Stiftung auf Facebook Er ist als Spitzensportler schnell auf 80, hat als Feinschmecker eine eigene Kräuter-Apotheke und kommt bei allen Häschen extrem sexy an: Der Feldhase!

Weiterlesen

Verwechslung nicht ausgeschlossen: (Oster-)Hase und Wildkaninchen Lang- oder Kurzohr, Rote Liste oder Plage - die Deutsche Wildtier Stiftung nennt die Unterschiede

Weiterlesen