DDr. Camil Stoian PhD, Dipl.EVDC verstorben

(02.07.2020) Völlig unerwartet ist Kollege Camil Stoian am 26. Juni 2020 von uns gegangen.

Camil Stoian wurde am 10. April 1962 in der rumänischen Stadt Klausenburg (Cluj-Napoca) in eine Medizinerfamilie geboren. Nach dem Besuch des Gymnasiums studierte er zunächst Veterinärmedizin und erlangte seinen Abschluss im Jahr 1990. Nach einem kurzen beruflichen Aufenthalt in Ungarn nahm er im April 1992 eine Stelle an der University of British Columbia in Vancouver an.

Nach einigen Jahren in Kanada übersiedelte er Ende 1997 wieder nach Europa, wo er in einer Tierklinik in Klausenburg arbeitete, nebenbei aber das Studium der Humanmedizin aufnahm, das er im Jahr 2002 mit einer Dissertation zu einem zahnmedizinischen Thema abschloss. Im Herbst 2002 kam Camil Stoian als Universitätsassistent und Resident des European Veterinary Dental College an die Universität für Veterinärmedizin nach Wien.



DDr. Camil Stoian PhD, Dipl.EVDC



Als Schüler von Univ.-Prof. Dr. Karl Zetner bereitete er sich auf die Aufnahme ins European Veterinary Dental College (EVDC) vor und schrieb an seiner PhD-Thesis zu Zahnimplantaten bei Hunden. Im Oktober 2005 schloss er sein PhD-Studium an der Universität von Klausenburg mit ”Magna cum Laudae” ab, im Jänner 2007 wurde er schließlich als Diplomate in das EVDC aufgenommen.

Seitdem er in Wien angekommen war, hielt Camil Stoian regelmäßig Seminare und Fortbildungsveranstaltungen für niedergelassene Tierärzte. Camil Stoian blieb vielen Studenten und Mitarbeitern der Universität als kompetenter und hilfsbereiter Kollege in Erinnerung, der immer gerne bereit war, sein Wissen zu teilen. Seine Begeisterung für die Zahnheilkunde war ansteckend, er war ein hervorragender Lehrer, der vielen Kollegen die ersten Schritte in der Zahnmedizin ermöglicht hat.



DDr. Camil Stoian PhD, Dipl.EVDC mit Studenten bei einem Seminar in Temesvar



Auch seiner alten Heimat Rumänien hielt Camil Stoian die Treue und war regelmäßig Vortragender bei Kongressen und Seminaren. Er war Mitbegründer der Fachgesellschaft für Veterinär-Zahnmedizin in Rumänien und lange deren Präsident. Camil war der erste rumänische Tierarzt, der Diplomate eines European Colleges wurde. Als nationaler Delegierter vertrat er später sein Heimatland im European Board of Veterinary Specialisation.

Im Jahr 2008 machte sich Camil Stoian als Konsiliárarzt für Zahnmedizin in Wien selbständig und 2017 gründete er mit Dr. Gertrude König das Tierzahnheilzentrum in Wien-Liesing. Leider zwang ihn eine schwere Erkrankung immer wieder und immer öfter zu längeren Berufspausen.

Camil Stoian war rumänischer, ungarischer und kanadischer Staatsbürger, er sprach sechs Sprachen fließend, ein polyglotter Weltenbürger, der gerne und viel gereist ist.

Seit der Gründung des VET-MAGAZINs war Camil Stoian ein wichtiger Ratgeber für unser Projekt, er hat regelmäßig auf unserer Plattform publiziert und er hat uns viele internationale Kontakte ermöglicht. Er wurde ein guter Freund, der uns über 16 Jahre begleitet hat - wir werden ihn sehr vermissen!

Thomas Zimmel und Christoph Illnar







Weitere Meldungen

National Veterinary Conference 2017 in Moskau Die NVC 2017 fand vom 18. bis 20. Oktober 2017 im Crocus Exhibition Center in Moskau statt. DDr. Camil Stoian und Dr. Gertrude König aus Wien waren für die zahnmedizinische Fortbildung verantwortlich

Weiterlesen

Vet-Webinar: Kieferorthopädische Eingriffe bei Hunden mit Malokklusion und Kieferfehlstellungen Zahn- und Kieferfehlstellungen kommen beim Hund relativ häufig vor – sie sind weniger ein kosmetisches, als ein ernstzunehmendes medizinisches Problem.

Weiterlesen

Neueröffnung: Tierzahnheilzentrum DDr. Stoian und Dr. König - Überweisungspraxis für Tierzahnheilkunde DDr. Camil Stoian, Österreichs einziger "Diplomate of the European Veterinary Dental College" eröffnet zusammen mit der Nager-Spezialistin Dr. Getrude König das Tierzahnheilzentrum DDr. Stoian und Dr. König in Wien

Weiterlesen

Spitzen-Zahnmedizin auch in Ihrer Tierarztpraxis Zahnspezialist DDr. Camil Stoian kommt bei Bedarf mit seiner mobilen Zahnstation in Tierarztpraxen im Großraum Wien

Weiterlesen

Gratulation: Camil Stoian ist EVDC Diplomate! DDr. Camil Stoian PhD ist mit Jänner 2007 als Diplomate im "European Veterinary Dental College" aufgenommen worden. Die Kollegen und Freunde vom VET-MAGAZIN.com gratulieren sehr herzlich!

Weiterlesen

VetNest Continuing Education Course: Small Animal Dentistry Seminar and Workshop On 20th and 21st of May, 2006 at the University of Veterinary Medicine Vienna, Austria Clinic for Surgery, Ophthalmology and Dentistry

Weiterlesen

PhD Degree awarded! On 14th of October, 2005, at 13.00 hrs following a 6 years long programme I was awarded the PhD Degree (Doktor der Wissenschaften) with "Magna cum Laudae” honors

Weiterlesen