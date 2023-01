Neue ESCCAP-Empfehlung zur Diagnose von Parasitosen bei Katzen, Hunden und Equiden

(24.01.2023) Ende 2022 ist die englischsprachige ESCCAP-Empfehlung Nr. 4: „Parasitological Diagnosis in Cats, Dogs and Equines” erschienen.

Sie richtet sich an TierärztInnen, die in ihren Praxen Diagnoseverfahren zum Nachweis von Parasiteninfektionen durchführen als auch an solche, die regelmäßig Proben an externe Labors versenden. Die Empfehlung ist in einzelne Kapitel unterteilt, die sich auf das zu untersuchende Probenmaterial und die verfügbaren Untersuchungsmethoden beziehen. Sie enthält zudem allgemeine Hinweise zur Entnahme von Proben, zum Umgang mit ihnen und zu ihrer Aufbewahrung.





Das Hauptanliegen von ESCCAP ist, TierärztInnen kostenlose und praxisnahe sowie unabhängige als auch evidenzbasierte Empfehlungen zum Schutz von Haustieren vor parasitären Infektionen und Krankheiten zur Verfügung zu stellen. Zudem verfolgt ESCCAP ebenso das Ziel, Empfehlungen anzubieten, um zoonotische Parasiteninfektionen zu begrenzen.

Zu diesem Zweck wurden bereits mehrere spezifische ESCCAP-Empfehlungen zu ekto- und endoparasitären Infektionen bei Hunden, Katzen, kleinen Heimtieren und Pferden veröffentlicht. Die neue Diagnostik-Empfehlung soll die bestehenden Empfehlungen nun ergänzen.



Mehr Informationen zur neuen ESCCAP-Empfehlung Nr. 4 erhalten Sie hier: www.esccap.de/empfehlung/diagnostik/.

Weitere Informationen zu Parasiten sowie die Anmeldung zum Newsletter finden TierärztInnen, Tiermedizinische Fachangestellte und TierhalterInnenonline auf www.esccap.de.