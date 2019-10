Zoonosen 2019 - verändertes Gefahrenpotenzial in einer sich wandelnden Welt

(09.10.2019) Internationales Symposium für Zoonosenforschung vom 16. bis 18. Oktober 2019 mit Schwerpunktthema „Neglected Tropical Diseases“ in Berlin

Zoonosen, Infektionskrankheiten, die zwischen Tier und Mensch übertragen werden können, entwickeln sich in unserer modernen Welt teilweise von lokalen zu globalen Gesundheitsgefahren, wie die erste bestätigte West-Nil-Virus-Infektion beim Menschen in Deutschland eindrucksvoll zeigt.

In Berlin werden mehr als 350 Wissenschaftler*innen erwartet, die sich zu den neuesten Entwicklungen der Zoonosenforschung disziplinübergreifend austauschen, um den aktuellen Herausforderungen in diesem Forschungsbereich zu begegnen.





Sowohl das Auftreten der Asiatischen Tigermücke (Aedes albopictus) und der Hyalomma Zecke in unserem Land, als auch die konstanten Tuberkulosefallzahlen und die Überwinterung des West-Nil-Virus in Deutschland geben Hinweise darauf, dass sich das Gefahrenpotenzial durch zoonotische Infektionskrankheiten in Deutschland verändert.

Auch global gesehen kann man mit dem Dengue-Virus die Zunahme einer zoonotischen Erkrankung, begünstigt durch Bevölkerungswachstum, internationalem Reiseverkehr und Klimaerwärmung, beobachten.



Die Entwicklungen zeigen, dass die Bedeutung von sogenannten „Neglected Tropical Diseases“ (dt.: vernachlässigte Tropenkrankheiten), darunter viele Zoonose-Erreger, für nichttropische Länder zunimmt.

Die besondere Verortung der Zoonosenforschung an der Schnittstelle von Human- und Tiermedizin, sowie zahlreicher weiterer Wissenschaftsbereiche, macht eine fächerübergreifende Zusammenarbeit in diesem Themengebiet unabdingbar.



Die Nationale Forschungsplattform für Zoonosen veranstaltet aus diesem Grund jährlich das Internationale Symposium für Zoonosenforschung, welches auch in diesem Jahr Expertinnen und Experten die Möglichkeit bietet, ihre Forschungsergebnisse zu präsentieren und vor Fachpublikum zu diskutieren.

Das Symposium ist gleichzeitig das Berichtsmeeting für die neuesten Forschungsergebnisse aus den Verbünde und Nachwuchsgruppen des vom BMBF geförderten Forschungsnetz für Zoonotische Infektionskrankheiten.



Veranstaltungsort: Hotel Steglitz International, Albrechtstraße 2, 12165 Berlin





Highlights und Keynotes



Mittwoch, 16. Oktober 2019



15:00 Uhr Opening Remarks: German Research Platform for Zoonoses and the Research Network of Infectious Zoonotic Diseases - Prof. Dr. Martin H. Groschup, Friedrich-Loeffler-Institute; Prof. Dr. Christian Drosten, Charité – Universitätsmedizin Berlin

Welcome Note of the Federal Government - Dr. Dietrich Rassow, Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft



15:30 Uhr Keynote I: A massive West Nile virus epizootic in Germany, 2018/19

Martin H. Groschup, Friedrich-Loeffler-Institute, Greifswald – Isle of Riems, Germany



16:15 Uhr Keynote II: Arboviruses as Neglected Tropical Diseases – Dengue, Zika, Chikungunya

Thomas Jänisch, Institute of Global Health, Heidelberg University Hospital, Germany



Donnerstag, 17. Oktober 2019



14:30 Uhr Keynote III: Animal tuberculosis: the challenge of controlling a global multi-host infection

Christian Gortázar Schmidt, Institute for Game and Wildlife Research, Universidad de Castilla, Spain



15:15 Uhr Keynote IV: Situation of leishmaniosis in Europe from humans to wildlife

Laia Solana-Gallego, Department of Animal Medicine and Surgery, Autonomous University of Barcelona, Spain



Freitag, 18. Oktober 2019



11:30 Keynote V: Human filarial infections – a group of NTDs with a zoonotic relative of increasing importance

Achim Hörauf, Bonn University Medical Center, Germany



13:15 Keynote VI: Nipah Virus: An Emerging Zoonosis and Global Health Threat

Jonathan H. Epstein, EcoHealth Alliance, New York, USA



Link: Weitere Informationen zum Symposium für Zoonosenforschung







Artikel kommentieren

Weitere Meldungen

Bericht zur Überwachung von Zoonosen und lebensmittelbedingten Krankheitsausbrüchen 2018 Im Bericht zur Überwachung von Zoonosen und lebensmittelbedingten Krankheitsausbrüchen werden die häufigsten Zoonosen zusammenfassend aufgeführt

Weiterlesen

Zoonosen-Monitoring 2017 Die Ergebnisse des repräsentativen Zoonosen-Monitorings 2017 zeigen, dass streichfähige Rohwürste (z. B. Tee- und Mettwurst) eine mögliche Ansteckungsquelle des Menschen mit verschiedenen Krankheitserregern sind

Weiterlesen

Zoonosenbericht 2017 erschienen Die am häufigsten verzeichneten Zoonosen beim Menschen bleiben auch 2017 Campylobacteriose und Salmonellose

Weiterlesen

10 Jahre vernetzte Zoonosenforschung in Deutschland – ein Grund zum Feiern Im Rahmen des Zoonosensymposiums wird am 12. und 13. Oktober 2017 das neu gegründete „Forschungsnetz zoonotische Infektionskrankheiten“ vorgestellt.

Weiterlesen

Zoonosenbericht 2016 erschienen Das BLV publiziert jährlich Resultate zur Überwachung von Zoonosen und lebensmittelbedingten Krankheitsausbrüchen

Weiterlesen

AGES Zoonosenbericht 2016 Der Zoonosenbericht 2016 der Österreichischen Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit gibt einen Überblick über die Situation bei Infektionskrankheiten, die zwischen Tier und Mensch übertragen werden können

Weiterlesen

RAPiD-Projekt: Krankheitserreger bei Mensch und Nagetier schnell vor Ort nachweisen Ein neuartiges Nanopartikel-basiertes Nachweisverfahren für ausgewählte Nagetier-assoziierte Zoonoseerreger soll das Erbmaterial mehrerer Erreger parallel und ohne Markierungstechniken identifizieren

Weiterlesen

Schweinefleisch ist nach wie vor eine bedeutende Infektionsquelle des Menschen mit Salmonellen Die Ergebnisse des repräsentativen Zoonosen-Monitorings 2015 zeigen, dass Schweine zum Teil Träger von Salmonellen sind

Weiterlesen