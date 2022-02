Aus Afrika kommende Teichrohrsänger nutzen das Magnetfeld der Erde, um ihre Nester zu finden

(08.02.2022) Die von mehr als 17.500 Vögeln gesammelten Daten haben gezeigt, dass Zugvögel wie der Teichrohrsänger anhand einer einzigen geomagnetischen Koordinate aus Tausenden von Kilometern Entfernung zu einem lokalen Nistplatz zurückkehren können.

Ein Forschungsteam unter der Leitung von Mitgliedern des Fachbereichs Zoologie der Universität Oxford hat Beweise dafür gefunden, dass Zugvögel wie der Teichrohrsänger sensorische Hinweise aus dem Erdmagnetfeld nutzen können, um Jahr für Jahr an denselben Nistplatz zurückzukehren.

Um herauszufinden, ob ziehende Singvögel auch magnetische Anhaltspunkte nutzen, um ihre Nistplätze wiederzufinden, wurden in der heute in der Zeitschrift Science veröffentlichten Studie "Beringungsdaten" von mehr als 17 500 Teichrohrsängern aus acht Jahrzehnten analysiert.

Die Beringungsdaten protokollieren den Standort des Vogels, wenn der Beinring angebracht wird, und erneut, wenn der Vogel wiedergefunden wird - so wird eine Aufzeichnung aller Änderungen der Nistpositionen der Vögel von einem Jahr zum nächsten erstellt.

Das Forscherteam fand heraus, dass sich die aufgezeichneten Standorte der zurückkehrenden Grasmücken entsprechend der jährlichen Verschiebung des Erdmagnetfeldes veränderten, was auf einen geomagnetischen Einfluss hindeutet.

Frühere Studien haben gezeigt, dass Zugvögel "Uhr und Kompass" von ihren Eltern erben und dass erfahrene Vögel das Magnetfeld der Erde als Navigationshilfe nutzen können. Allerdings war bisher wenig darüber bekannt, wie Zugvögel genau wissen, wann und wo ihre Reise enden soll.

Dr. Joe Wynn, ehemals an der Universität Oxford tätig und jetzt Forscher am Institut für Vogelforschung in Deutschland, sagte: Wir wissen zwar immer mehr darüber, wie Vögel die Informationen über ihre Wanderungen von ihren Eltern erben, aber wie sie Jahr für Jahr punktgenau an denselben Ort zurückkehren, ist nach wie vor ein Rätsel. Es ist daher sehr aufregend, dass wir Beweise dafür gefunden haben, dass Singvögel, die versuchen, ihre Heimat wiederzufinden, magnetische Hinweise nutzen könnten.

Obwohl die Grasmücken anscheinend geomagnetische Marker zur Navigation verwenden, war noch unklar, welche magnetischen Anhaltspunkte die Grasmücken nutzen, um ihre Brutplätze über große Entfernungen hinweg zu lokalisieren.

Anhand der Ausgangsposition aus den Ringdaten und der Überlagerung von Schwankungen der erdmagnetischen Werte schätzten die Forscher, wohin der Vogel im folgenden Jahr zurückkehren sollte, je nachdem, auf welche Anhaltspunkte die Grasmücken reagierten.



In der Studie wurden drei Navigationsmodelle auf der Grundlage verschiedener magnetischer Anhaltspunkte verwendet, die die vorhergesagten Wiederfindungsorte mit den aufgezeichneten Beringungswiederfindungsorten abglichen.

Die Forscher wiesen nach, dass die Grasmücken einen einzigen magnetischen Anhaltspunkt - die magnetische Neigung (den "Neigungswinkel" des Erdmagnetfeldes) - als Stoppschild verwenden, um ihre Geburts- oder Brutplätze zu finden.

Dr. Wynn sagte: "Vögel scheinen eine Richtung zu haben, in die sie zu einer bestimmten Zeit des Jahres fliegen wollen, und sie fliegen in diese Richtung. Wenn sie einen Wert erreichen, der dem magnetischen Wert entspricht, den sie anstreben, halten sie an.

Es ist bemerkenswert, dass Vögel auf diese Weise einen Brutplatz aus der halben Welt genau lokalisieren können.

Der vollständige Artikel "Magnetic stop signs signal a European songbird’s arrival at the breeding site after migration" wurde in Science veröffentlicht.









Wie funktioniert der Magnetsinn von Tieren? Auf ihren oft mehrere tausend Kilometer langen Flügen navigieren Zugvögel erstaunlich präzise. Sie orientieren sich dabei am Sonnenstand, an den Sternen und am Erdmagnetfeld

Kompass im Vogel-Auge entschlüsselt Zugvögel, aber auch Haushühner, orientieren sich im Magnetfeld der Erde mithilfe eines Kompasses im Auge, der durch Licht aktiviert wird. Ähnlich wie ein Inklinationskompass reagiert er auf die Neigung des Erdmagnetfeldes zur Erdoberfläche und unterscheidet so zwischen „polwärts" und „quatorwärts"

Landeanflüge von Wasservögel entlang der magnetischen Nord-Süd-Achse Vögel fliegen in großen Schwärmen und landen häufig in unübersichtlichem Terrain. Trotzdem gibt es kaum Kollisionen, aber warum? Das beantworten Wissenschaftler der Universität Duisburg-Essen (UDE) mit internationalen Kollegen jetzt in einem Artikel

Rotkehlchen können sich auch in schwachen Magnetfeldern orientieren Lässt man ihnen etwas Zeit, können Rotkehlchen sich auch in schwachen Magnetfeldern orientieren. Forscher der Goethe-Universität werten dies als weiteren Hinweis dafür, dass der Kompasses sich bereits bei der Vorfahren der heutigen Vögel entwickelte

Magnetische Pulse stören Magnetsinn von Rotkehlchen Zugvögel nutzen bei ihrer Migration sowohl eine genetisch angeborene Vorzugsrichtung, als auch einen Magnetsinn, mit dem sie sich an den Feldlinien der Erde orientieren. Bisher ungeklärt ist, ob die Vögel auch eine auf Erfahrung basierende „Landkarte" verwenden, um an ihre Zielorte zu gelangen

Magnetsinn zur Orientierung: LMU-Forscher konnten magnetische Zellen identifizieren Zugvögeln, aber auch vielen anderen Tieren, weist der Magnetsinn den richtigen Weg. LMU-Forscher konnten nun magnetische Zellen identifizieren – und zeigen, warum Hochspannungsleitungen den inneren Kompass aus der Bahn werfen können

Magnetkompass bei Vögeln an scharfe Sicht gebunden Es gibt eine Verbindung zwischen magnetischer Richtungsinformation und dem Sehsystem

Ein Magnetometer im Oberschnabel aller Vögel? Eisenhaltige kurze Nervenäste im Oberschnabel dienen offensichtlich ganz unterschiedlichen Vogelarten dazu, die Stärke des Erdmagnetfeldes zu messen und nicht nur seine Richtung wie ein Kompass zu bestimmen

