Oxford-Forscher entdecken unerwartetes Tieftauchen bei Albatrossen

(28.01.2022) Die von dem Team gesammelten Daten zeigten, dass 50 % der untersuchten Vögel in der Lage waren, mehr als doppelt so tief zu tauchen wie bisher angenommen, was Auswirkungen auf die Bemühungen zum Schutz dieser gefährdeten Art hat.

In einer kürzlich in der Fachzeitschrift Current Biology veröffentlichten Studie stellte eine Zusammenarbeit von Forschern der Universität Oxford, der Universität Lissabon und des British Geological Survey fest, dass Schwarzbrauenalbatrosse tiefer tauchen als bisher angenommen.

Mollymawks (kleine bis mittelgroße Albatrosse wie der Schwarzbrauenalbatros) sind dafür bekannt, dass sie flach tauchen und eine maximale Tauchtiefe von 6 bis 9 Metern erreichen. Die vom Team gesammelten Daten zeigten, dass 50 % der Vögel tiefer als 10 m tauchten und dass die Tauchgänge bis zu 19 m tief sein konnten - mehr als doppelt so tief wie bisher angenommen.



Schwarzbrauenalbatrosse



GPS-Geräte, Tiefenschreiber und Beschleunigungsmesser dokumentierten die Reisen der New-Island-Population auf den Falkland-Inseln, die zur südamerikanischen Küste pendelten und in unerwartete Tiefen tauchten, um Beute zu machen.

Dr. Oliver Padget, Junior Research Fellow am Fachbereich Zoologie der Universität Oxford, sagte: "Ein besseres Verständnis des unbeobachteten Verhaltens von Albatrossen und anderen gefährdeten Seevögeln ist für die Schutzbemühungen unerlässlich.

Die Tatsache, dass der Schwarzbrauenalbatros physisch zu solch tiefen Tauchgängen fähig ist, muss nun bei der Prüfung der Wirksamkeit von Schutzstrategien berücksichtigt werden, die darauf beruhen, dass die Art auf die Oberfläche beschränkt bleibt.

Die in der Population festgestellten Tauchaktivitäten fanden tagsüber statt, was darauf hindeutet, dass die Albatrosse sich auf ihr Sehvermögen verlassen, um bei tieferen Tauchgängen schwimmende Beute zu verfolgen.

Wir haben festgestellt, dass das Tieftauchen auf das Tageslicht beschränkt ist. Eine mögliche Abhilfemaßnahme könnte also darin bestehen, pelagische Langleinen nachts auszulegen, wenn die Albatrosse weniger wahrscheinlich oder in der Lage sind, den Ködern nachzujagen und sich zu verfangen". fuhr Dr. Padget fort.

Der Albatros, der Beherberger der Seeleute, befindet sich in einer Bestandskrise. Aufgrund des starken Rückgangs der Populationen in den letzten Jahrzehnten gehören die Albatrosse zu den am stärksten gefährdeten Arten der Welt. 15 von 22 Arten der Albatrosfamilie sind vom Aussterben bedroht.

Ein wichtiger Faktor für den Rückgang sind die modernen kommerziellen Fischereimethoden. Seevögel werden unbeabsichtigt von Schiffen gefangen, die mit pelagischen Langleinen auf große Hochseefische wie Thunfisch zielen.

Da Albatrosse im Allgemeinen als Oberflächenfresser beobachtet werden, die über einen ausgeprägten Geruchssinn verfügen und flach tauchen können, sind sie besonders gefährdet, wenn die Leinen ausgelegt werden und sich die Köderhaken noch in der Nähe der Oberfläche befinden.

Maßnahmen zur Verringerung des Beifangs können die potenziellen Gefahren verringern, indem sie die Verfügbarkeit von Haken für Vögel einschränken, wenn die Leinen von der Oberfläche sinken (mit Gewichten, die die Leinen schneller sinken lassen, oder mit Hookpods, die den Widerhaken abdecken).

Diese Techniken konzentrieren sich auf die Gefahr, die von oberflächennahen Leinen ausgeht, da Albatrosse [normalerweise] nicht in Tiefen tauchen, in denen die Haken für den Zielfang eingesetzt werden.

Tim Guilford, Professor für Tierverhalten in der zoologischen Abteilung der Universität Oxford, sagte:

Das Tauchen in dieser Population könnte das Ergebnis einer bisher unbekannten Verhaltensflexibilität sein und wichtige Auswirkungen darauf haben, wie wir über die Risiken für bedrohte Arten denken und wie sie auf Veränderungen reagieren könnten".

Lesen Sie die veröffentlichten Ergebnisse in Current Biology.





