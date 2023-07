KAPPA-FLU-Konsortium gestartet: Was steckt hinter der Dynamik der Vogelgrippe?

Am 6. Juni 2013 entdeckte der Österreichische Zoll am Flughafen Wien-Schwechat in zwei Gepäckstücken 60 geschmuggelte Vögel (unterschiedliche Arten von Papageien und Paradiesvögeln). Die Vögel wurden sofort in die Quarantänestation des Tiergartens Schönbrunn gebracht

Weiterlesen