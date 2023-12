Neue Lerchen-Arten in Afrika entdeckt

(20.12.2023) Forscher der Universität Uppsala haben zusammen mit Kollegen des Schwedischen Naturkundemuseums, der Universität Göteborg und Einrichtungen in sieben anderen Ländern die Beziehungen zwischen fünf eng verwandten Lerchen-Arten untersucht, die in Afrika südlich der Sahara vorkommen.

Zwei dieser Arten wurden seit Jahrzehnten nicht mehr beobachtet. Daher analysierten die Forscher die DNA von Museumsexemplaren, von denen einige über 100 Jahre alt waren.

Die DNA-Analysen ergaben neun verschiedene Evolutionslinien, die schätzungsweise bis zu fünf Millionen Jahre voneinander getrennt waren - das ist etwa so lange, wie Menschen und Schimpansen voneinander getrennt sind.

Fünf dieser Zweige im Stammbaum des Lebens werden normalerweise als verschiedene Unterarten der Rotnackenlerche Corypha africana und zwei davon als Unterarten der Rotflügellerche Corypha hypermetra eingestuft.



Auf der Grundlage der genetischen Ergebnisse in Verbindung mit umfangreichen Analysen von Gefieder, Größe/Struktur, Lautäußerungen und Verhalten haben die Forscher nachgewiesen, dass die Verwandtschaftsverhältnisse wesentlich komplexer sind und die Zweige zuvor falsch sortiert waren.



Sie schlagen vor, die beiden Arten in sieben aufzuteilen. Umgekehrt ergaben die Analysen, dass die Ash's Lark Corypha ashi, die nur von einigen wenigen in Somalia gesammelten Exemplaren bekannt ist, dieselbe Art ist wie die etwas bekanntere Somali-Lerche Corypha somalica.



Die meisten der "neuen" Arten sind kaum bekannt, und für mehrere von ihnen werden in dem Artikel erstmals Gesang und Verhalten beschrieben. Nachdem der Artikel zur Veröffentlichung angenommen wurde, hatte der Hauptautor, Per Alström von der Universität Uppsala, im November 2023 die Gelegenheit, eine der am wenigsten bekannten "neuen" Arten im Nordwesten Sambias, an der Grenze zu Angola, zu untersuchen.

"Diese Art, für die wir den Namen Plains Lark Corypha kabalii vorschlagen, für die es aber noch keinen schwedischen Namen gibt, ist sogar noch ausgeprägter, als wir aufgrund der Daten, die wir zuvor analysiert haben, vermutet haben", sagt Alström.

"Sie hat unter anderem ein einzigartiges Imponiergehabe, das wahrscheinlich sowohl der Verteidigung des Territoriums als auch dem Anlocken der Weibchen dient. Das Männchen der Ohrenlerche steigt schnell auf eine Höhe von einigen Metern auf, wo es mit den Flügeln schlägt, um ein ziemlich starkes Geräusch zu erzeugen, bevor es mit ausgebreiteten Flügeln wieder zu Boden sinkt."

In einer weiteren, kürzlich veröffentlichten Arbeit derselben Forschungsgruppe wurde der Stammbaum für alle über 100 Lerchen-Arten der Welt mit einer Ausnahme vorgestellt. Diese Studie bestätigte, dass viele Arten, die sich im Aussehen ähneln, gar nicht eng miteinander verwandt sind, sondern wahrscheinlich aufgrund ähnlicher Lebensbedingungen Ähnlichkeiten entwickelt haben - die sogenannte konvergente Evolution. Umgekehrt haben sich einige nahe Verwandte in ihrem Erscheinungsbild so stark voneinander entfernt, dass ihre enge Verwandtschaft nicht mehr an den äußeren Merkmalen ablesbar ist.

Publikationen

Alström, P., et al. (2023); Integrative taxonomy reveals unrecognised species diversity in African Corypha larks (Aves: Alaudidae). Zoological Journal of the Linnean Society in press, (Open Access)



Alström, P., et al. (2023); Systematics of the avian family Alaudidae using multilocus and genomic data. Avian Research 14:100095, (Open Access)







Weitere Meldungen

Neuer Schwung für die taxonomische Forschung in Europa Die 54. Generalversammlung des Konsortiums der Europäischen Taxonomischen Einrichtungen (CETAF54) fand am 28. und 29. November 2023 auf Einladung des Naturhistorischen Museums in Wien statt

Weiterlesen

Tiersystematik - So gleich und doch verschieden Alle Scheibentiere sehen weltweit völlig identisch aus – trotzdem sind sie genetisch so divers, dass es LMU Wissenschaftlern nun nur durch vergleichende Genomik gelungen ist, unterschiedliche Gattungen zu definieren

Weiterlesen

1000 neue Arten wissenschaftlich beschrieben Sechs Wissenschaftler der Abteilung Arthropoda (Gliedertiere) am Zoologischen Forschungsmuseum Alexander Koenig – Leibniz-Institut für Biodiversität der Tiere in Bonn haben in den letzten zehn Jahren über tausend neue Arten beschrieben

Weiterlesen

Fisch-Taxonomie: Studie zu Gehörsteinchen Die erste umfassende Studie zu Gehörsteinchen bei afrikanischen Prachtgrundkärpflingen liefert wertvolle Informationen für die Identifikation fossiler Überreste der Fische und hilft, deren Evolutionsgeschichte nachzuvollziehen

Weiterlesen

Eine Art oder zwei? Wie unterscheidet man ähnliche Tiere? Forscher des Museums für Naturkunde Berlin und des Naturhistorischen Museums Genf überprüften, ob Baumfrösche aus West- bzw. Zentralafrika verschiedenen Arten angehören oder artgleich sind, wie auf Grund äußerlicher Ähnlichkeiten bis dahin angenommen

Weiterlesen

Link: Schwierige Buntbarsche Buntbarsche sind ein weites Feld für Taxonomie und Systematik. Die korrekte Erkennung und Einordnung von so mancher Buntbarschart gestaltet sich noch immer schwierig

Weiterlesen